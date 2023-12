Vin Diesel processado por suposta agressão sexual de assistente em 2010

Vin Diesel está enfrentando um processo por supostamente forçar um assistente que trabalhava com ele durante a produção de ‘Velozes e Furiosos’… e as alegações da mulher parecem semelhantes às acusações horríveis feitas contra HarveyWeinstein .

Asta Jonasson diz que foi contratada pela One Race Films, uma produtora, para ser assistente de Vin enquanto ele filmava ‘Fast 5’ na Geórgia em 2010. De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Asta diz que estava na suíte de Vin no St. Regis em Atlanta enquanto entretinha várias mulheres.

Horas depois, Jonasson afirma Samanta Vicente – Irmã de Diesel e presidente da One Race – ligou para ela e a demitiu, dizendo que não precisava mais de sua ajuda. No processo, Jonasson diz acreditar que foi demitida porque resistiu a Diesel durante a suposta agressão.

De acordo com o processo, Jonasson diz que permaneceu em silêncio por tanto tempo por medo do poder de Diesel em Hollywood e por causa de seu status de imigração como portadora de green card – mas diz que se sente fortalecida pelo movimento #MeToo. Ela também cita a Lei Speak Out da Califórnia – que permite que as vítimas apresentem queixas de agressão sexual por supostos incidentes que remontam a 2009.