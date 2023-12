Virginia Democrat fala sobre vídeos de sexo que vazaram online: Minha vida inteira foi abalada

Fex-candidato à Câmara dos Delegados da Virgínia Susana Gibson falou sobre os vídeos explícitos em que ela e o marido apareceram online.

Gibson e seu marido foram apresentadas em mais de uma dúzia de vídeos arquivados no Chaturbate em setembro de 2022, depois que ela entrou oficialmente na disputa por delegada.

Corrida da Virgínia para legislatura estadual afetada pelo vazamento de vídeo de sexo

O Washington Post informou que o casal solicitou pagamentos aos telespectadores em troca de atos específicos, enquanto Gibson alegou que a invasão de privacidade era ilegal, destinada a humilhar a si mesma e a sua família.

Depois que a notícia foi divulgada e Republicano agentes compartilharam a história, Gibson continuou a correr na corrida até perder.

Entrevista de Gibson

Abrindo sobre o caso e a derrota que se seguiu, Gibson criticou aqueles por trás do vazamento.

“Quando você descobre que existem vídeos sexualmente explícitos seus online, especialmente quando você é contatado por repórteres nacionais – é uma sensação que eu não desejaria ao meu pior inimigo”, admitiu ela em entrevista ao Politico.

“Conteúdo que é inicialmente produzido em um contexto consensual e depois distribuído digitalmente em um contexto não consensual é crime.

“Escolher compartilhar conteúdo, on-line ou em qualquer meio, com pessoas selecionadas, com o entendimento de que ele desaparecerá e só poderá ser visto por aqueles presentes no momento – quando falamos de transmissão ao vivo, webcam e Skype – isso é muito distante. chorar por consentir que esse conteúdo seja gravado e depois amplamente divulgado. E há precedentes jurisprudenciais que confirmam isso.

“Acho que o que as pessoas fazem nas suas vidas privadas, digitalmente – se for legal, for consensual e não tiver qualquer influência na sua capacidade de realizar o seu trabalho – penso que deveria haver uma barreira.

“Penso que é antiético tornar públicas as vidas privadas das pessoas – especialmente as suas vidas sexuais privadas – e fazer parte da forma como pensamos sobre elas e sobre a sua capacidade de realizarem o seu trabalho e de contribuírem positivamente para as suas comunidades.”

Aviso para o futuro

Continuando com a entrevista, Gibson receia que não seja a última candidata a sofrer desta forma.

“Acho que isso vai continuar a acontecer à medida que a geração do milênio envelhece e concorre a cargos públicos”, explicou ela.

“Houve um estudo de 2014 conduzido pela McAfee que disse ou mostrou que 90% das mulheres da geração Y já tiraram fotos nuas em algum momento.”