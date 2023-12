Vital Work ABRE VAGAS presencias e HOME OFFICE

A Vital Work, empresa que atua todo o Brasil e busca melhorar a saúde e a qualidade de vida do ambiente corporativo através de palestras, webinars, questionários onlines e serviços assistenciais, está com ótimas opções de emprego abertas. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, veja quais são as opções mencionadas:

Analista de Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Consultor (a) Financeiro Palestrante – Trabalho Remoto – Autônomo;

Dentista Palestrante – Trabalho Remoto – Autônomo;

Educador Físico Atendimentos – Individuais e/ou em Grupo – Trabalho Remoto – Autônomo;

Educador Físico Palestrante – Trabalho Remoto -Autônomo: Se você é um educador físico apaixonado e dedicado, pronto para impactar positivamente a vida das pessoas, entra na Vital e ajude a promover a saúde física;

Enfermeiro (a) – Atendimento domiciliar – Salvador – BA – Autônomo;

Enfermeiro (a) – Atendimento domiciliar – Contagem – MG – Autônomo;

Enfermeiro (a) – Atendimento domiciliar – Recife – PE – Autônomo;

Enfermeiro (a) – Atendimento domiciliar – Natal – RN – Autônomo;

Enfermeiro (a) Palestrante – Trabalho Remoto – Autônomo;

Fisioterapeuta Atendimentos – Trabalho Remoto – Autônomo;

Fisioterapeuta Palestrante – Trabalho Remoto – Autônomo;

Instrutor de Yoga Atendimentos – Trabalho Remoto – Autônomo;

Massoterapeuta – Reflexologia – Trabalho Remoto – Autônomo;

Médico (a) Dermatologista Palestrante – Trabalho Remoto – Autônomo;

Nutricionista Atendimentos – Trabalho Remoto – Autônomo;

Nutricionista palestrante – Trabalho Remoto – Autônomo;

Psicólogo (a) Atendimentos – Trabalho Remoto – Autônomo;

Técnico (a) em Segurança do Trabalho Atendimentos – Trabalho Remoto – Autônomo.

Mais sobre a Vital Work

Falando mais sobre a Vital Work, é válido frisar que a rede atua como prestadora de soluções terapêuticas de bem-estar para empresas que se preocupam com a qualidade de vida de seus funcionários e buscam o que há de melhor no mercado de benefícios, segurança no trabalho e qualidade de vida.

Além disso, com mais de seis anos de mercado, destaca-se por fazer uma gestão completa de seus projetos terapêuticos, contando com profissionais altamente qualificados, métodos de mensuração e acompanhamento de indicadores de qualidade de vida no trabalho, e preços reduzidos que viabilizam a sua implantação.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Vital Work, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



