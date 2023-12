VITÓRIA! BPC pode ser aprovado em minutos; veja como

A partir de agora, o BPC (Benefício de Prestação Continuada) poderá ser aprovado em apenas alguns minutos. E o melhor é que os interessados poderão fazer a solicitação totalmente online, sem sair de casa e sem enfrentar longas filas de espera.

A novidade surgiu como uma vitória para milhares de pessoas que têm direito, mas ainda não recebem o benefício.

A seguir, confira a nossa matéria, veja mais detalhes sobre o BPC e como fazer a solicitação com aprovação em poucos minutos.

BPC aprovado em minutos

O BPC é um benefício assistencial do Governo Federal. No entanto, o INSS é o responsável por realizar os pagamentos mensais para os beneficiários.

Para ter direito ao BPC, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais;

Ter renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo vigente;

Estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal ( CadÚnico );

); Possuir Número de Identificação Social (NIS).

Dessa maneira, para obter a aprovação, é preciso passar por uma perícia médica, a fim de comprovar a deficiência.



Reaproveitamento da perícia médica

As pessoas que já solicitaram o BPC, mas ainda não receberam poderão ter vantagem na hora de uma nova solicitação. Isso porque elas poderão fazer o reaproveitamento da perícia médica.

Isso significa que essas pessoas não irão precisar fazer uma nova perícia na nova solicitação. Mas é importante se atentar, pois para se beneficiar dessa regra é preciso cumprir as seguintes exigências:

Ter feito a última solicitação nos últimos 2 anos;

A negação da primeira solicitação não pode ter relação com a avaliação da deficiência. Dessa maneira, o interessado precisa ter sido aprovado pelo médico do INSS.

A negação do benefício pode ocorrer por outros motivos, como a falta do cadastro no CadÚnico, por exemplo. Assim, será possível solicitar o BPC de forma inteiramente online e obter aprovação em poucos minutos.

“O reaproveitamento da avaliação realizada anteriormente não gera direito a pagamentos retroativos anteriores à nova data de entrada do requerimento, e só é efetivada para beneficiar o cidadão”, disse Alessandro Stefanutto, presidente do INSS.

Como solicitar o BPC?

A solicitação do BPC pode ser realizada de forma online, por meio do aplicativo Meu INSS. A seguir, confira o passo a passo completo:

Em primeiro lugar, acesse o site ou o aplicativo Meu INSS e faça o seu cadastro ou login; Na página inicial, clique em “Agendamentos/Solicitações” e depois em “Novo requerimento”; Depois, digite “BPC” na barra de pesquisa e selecione a opção “Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência” ou “Benefício Assistencial ao Idoso”, conforme o seu caso; Em seguida, preencha os dados solicitados e anexe os documentos necessários; Por fim, confira as informações e conclua o requerimento; Acompanhe o andamento do seu pedido pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Documentos necessários

Antes de solicitar o BPC, é importante reunir todos os documentos necessários para o requerimento. Assim, ficará mais fácil o benefício ser aprovado, uma vez que a solicitação contará com a documentação completa. Confira quais são:

Documento de identificação oficial com foto e número do CPF do requerente;

Documento dos membros da família;

Comprovante de residência atualizado;

Laudo médico que ateste a deficiência, se for o caso;

Declaração de renda familiar, se não houver comprovante formal;

Outros documentos que comprovem a situação de vulnerabilidade social.

É importante lembrar que os documentos devem estar legíveis, sem rasuras ou cortes. Além disso, eles devem ser enviados em formato PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 5 MB cada.