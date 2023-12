VIVO amplia prazo de processo seletivo; São mais de 500 vagas abertas!

A Vivo, famosa empresa do Grupo Telefônica, líder em telecomunicações no Brasil, está contratando mais de 500 pessoas em solo brasileiro, através de seu programa de estágio. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a empresa que tem é uma concessionária de telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga e TV por assinatura do Brasil., veja quais são as áreas abrangidas pelo programa:

Auditoria;

Comercial e Negócios;

Engenharias;

Experiência do Cliente;

Finanças;

Jurídico;

Marketing e Produto;

Recursos Humanos;

Sustentabilidade;

Tecnologia e Digital.

Pré-requisitos para se inscrever

Antes de falar um pouco mais sobre a empresa, vale a pena destacar quais são os pré-requisitos para concorrer. Primeiro, é necessário ser estudante do ensino superior com previsão de formatura entre junho de 2025 e dezembro de 2026.

Caso não esteja enquadrado (a), as oportunidades também estão disponíveis para estudantes do ensino tecnológico a partir do segundo semestre. Dito isso, os interessados precisam ter disponibilidade para trabalhar seis horas por dia. O conhecimento de inglês não é algo obrigatório, mas pode ser um diferencial!

Mais sobre a Vivo

Dando detalhes sobre a companhia, vale frisar que a Vivo busca ampliar a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos seus clientes, colocando-os no comando da sua vida digital, com segurança e confiabilidade.

Para que isso seja possível, lidera um processo de transformação digital e está revolucionando a companhia de dentro para fora. Implementa metodologias ágeis por toda a empresa, buscando se conectar com as formas mais inovadoras e colaborativas de trabalho.



Além disso, atua para fomentar um ambiente diverso e inclusivo, que estimula a criatividade, gerando inovação e aumentando o engajamento. Por fim, acredita que o caminho para oferecer a melhor experiência ao seu cliente começa pela boa experiência do colaborador.

Confira alguns benefícios

Bolsa-auxílio a partir de R$ 1,9 mil;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Seguro de vida;

Smartphone com planos de dados;

Day off no aniversário;

Acesso a programas de idiomas;

Descontos nos produtos e serviços da Vivo.

Como se inscrever?

Agora que você já sabe o que é necessário, vale frisar que os interessados podem se inscrever no Programa de Estágio da Vivo CLICANDO NESTE LINK até o dia 8 de janeiro do de 2024. O prazo inicial era até 30 de novembro.

Vale ressaltar também que o processo seletivo inclui inscrições, testes, dinâmicas, análise de compatibilidade de valores, desafio digital com a 99jobs, entrevistas com os gestores e procedimentos de admissão. Por fim, caso o candidato seja aprovado, o início do programa está previsto para fevereiro de 2024.