Voa Brasil ganha nova data de lançamento. Confira

O programa Voa Brasil, prometido para este ano pelo governo federal, ainda não decolou. Em entrevista nesta segunda-feira (18), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre o tema, e reconheceu pela primeira vez que não vai mais conseguir lançar o projeto este ano.

O Voa Brasil é o programa do governo federal que prevê a disponibilização de passagens aéreas a R$ 200 para qualquer lugar do país. A ideia é atender inicialmente apenas alguns grupos sociais. De acordo com o governo, as empresas de aviação que atuam no país já teriam topado participar do esquema.

Desta vez, Silvio Costa Filho disse que o Voa Brasil deve mesmo ser lançado no início do ano de 2024, mais precisamente na segunda quinzena do próximo mês de janeiro.

“A ideia é que a gente apresente o Voa Brasil agora na segunda quinzena de janeiro e vai ter validade a partir de janeiro de 2024, depois da apresentação. A gente está fechando esse pacote com o governo, estamos combinando com as companhias aéreas, a gente está desenhando quais são os públicos específicos no primeiro momento que farão parte desse programa, mas a nossa ideia é que o Voa Brasil se inicie no ano de 2024”, afirmou.

Como vai funcionar o Voa Brasil

Na mesma entrevista, Silvio Costa Filho também garantiu que o governo federal não terá nenhum tipo de gasto para implementar este programa. A ideia é apenas fazer com que as empresas usem os assentos que normalmente não são comprados para vender por um preço mais baixo.

Até mesmo por isso, o plano é fazer com que o programa só funcione na chamada baixa temporada, ou seja, quando as aeronaves comerciais estão notadamente menos cheias.

“A gente não tem recursos para financiar passagens, como hoje existe em alguns países no mundo que entram com a complementariedade […] O que nós queremos é trabalhar em conjunto com as companhias aéreas para buscar caminhos para criar o melhor ambiente para a redução das passagens aéreas”, afirmou.



Você também pode gostar:

Aumento do público

Em entrevista recente, o ministro já tinha dito que vai tentar aumentar o público alvo que poderá ser atendido pelo projeto de barateamento das passagens, e incluir também os estudantes bolsistas do Prouni.

“Estamos vendo se é possível acrescentar alunos do Prouni, que muitas vezes querem fazer um concurso público em outros estados e não têm como pagar”, falou Costa Filho. A nova proposta ainda não chegou à Casa Civil, segundo informações de bastidores colhidas pelo portal R7.

O Prouni é um programa gerido pelo Ministério da Educação, e que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições de ensino privadas. Tais alunos também podem usar estas bolsas para participar de sequenciais de formação específica, também em instituições particulares.

Vale lembrar que inicialmente o plano era fazer com que este programa atendesse apenas os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Outra possibilidade de ampliação do programa também está sendo analisada pelo novo ministro. Ele quer fazer com que o Voa Brasil também inclua viagens internacionais, considerando o mesmo público estudantil. “Estamos trabalhando isso também com as companhias”, disse o ministro.

“O aluno de escola pública que quer fazer um curso em Cambridge, em Harvard, não tem condições de fazer. Essa pode ser uma proposta que venha a surgir nesse programa. Estamos trabalhando com as companhias aéreas para fazer um belo programa”, disse Silvio Costa Filho. A ideia inicial do projeto era permitir a liberação da passagem de R$ 200 apenas para as viagens internas.

O ministro também disse que vai seguir a parceria com o Ministério do Turismo para fazer com que cada vez mais pessoas possam viajar para mais regiões do país.