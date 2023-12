“Você me dá um ano para me preparar e eu nocauteio Conor McGregor em dois rounds”, diz Michael Chandler

Dapesar de não ter lutado há mais de um ano, Michael Chandler exala confiança. O lutador norte-americano afirma que seu tão aguardado confronto contra Conor McGregor finalmente se desenrolará no início de 2024, expressando certeza em “apagar as luzes” em seu rival irlandês.

UFC diretor executivo Dana Branco anunciou o Chandler-McGregor confronto em fevereiro. Porém, ele não divulgou detalhes como data, local ou categoria de peso da luta prevista.

Em uma entrevista recente ao talkSPORT.com, Chandler sugeriu que a luta contra McGregor poderá ocorrer no primeiro trimestre de 2024. “Não me deram uma data exata, mas essencialmente (eles me disseram para) ‘ficar pronto’.”

À luz desta perspectiva, o americano já delineou seu plano de trabalho. “Quando 2024 golpes, começamos a correr”, ele afirmou.

A previsão de Chandler para a luta

Chandler a luta mais recente aconteceu em novembro de 2022, onde sucumbiu à derrota por finalização para o compatriota Dustin Poirier. de McGregor última luta também foi contra Poirier em julho de 2021, onde sofreu uma lesão na perna pouco antes do final do primeiro turno.

Chandler vem se preparando para enfrentar esse adversário em particular. “Você me dá um ano para me preparar para um cara como Conor McGregorserei um animal diferente quando for lá e competir contra ele”, ele afirmou.

Ele explicou que está estudando de McGregor fitas de luta e treinamento rigorosamente para se preparar para a luta, dizendo: “Temos um belo plano de jogo que estamos elaborando Flórida.”

Sem mais delongas, ele declarou com confiança: “Vamos nocautear Conor em dois (rounds).”

O plano de batalha de Chandler

Imperturbável, o lutador ainda divulgou seu plano de batalha contra McGregor: “Eu saio forte no primeiro round, como sempre faço, faço ele palpitar ele mesmo, coloque-se em desvantagem.”

Ele reconheceu que ainda têm algum tempo antes da luta para refinar a estratégia, dizendo: “Mas eu faço com que ele se questione no primeiro momento, quebrá-lo até o final do primeiro, terminar no segundo, com algum tipo de soco forte.”

Quanto a este último, ele até ousou prever, “Não sei se será um golpe de direita, um gancho de esquerda ou um golpe no corpo. Preciso de um nocaute no corpo e gostaria que fosse Conor McGregorentão veremos.”