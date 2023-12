Você sabe como INVESTIR em FUNDO IMOBILIÁRIO? A gente te conta o que fazer

Quem não pensa em fazer seu dinheiro trabalhar enquanto se diverte ou descansa? Ao investir no fundo imobiliário você pode tornar essa ideia, em uma realidade.

Esta forma de aplicação está se tornando cada vez mais real no mercado. Sendo também uma ótima opção de fácil acesso de investimento econômico para toda a população.

O QUE É O FUNDO IMOBILIÁRIO?

Sabe aquele aposta na loteria que você fez com seu grupo de trabalho no fim do ano passado? Pois é, o fundo de investimento de imóveis se parece muito. A diferença fica apenas pela certeza do retorno de investimento.

Dessa maneira, pode trazer bastante lucro. Ela muda de acordo com a estratégia de mercado adotada e o perfil de investidor. Vamos investir no fundo imobiliário?

Dessa maneira, o mercado de investimentos em fundo imobiliário é formado por um grupo de pessoas, cotistas, que investem na compra de partes das cotas, onde o lucro tem uma proporção ao resultado das vendas, aluguéis de imóveis, já construídos ou não.

O investimento é considerado de renda variável, pois o lucro só será real se o imóvel estiver em uso.

COMO ELE FUNCIONA?



Primeiro, você precisa estar por dentro dos nomes usados neste mercado de investimentos, para entender melhor como tudo funciona. Esses nomes não difíceis de entender, são apenas alguns conceitos especiais de procedimentos.

As cotas é que medem a participação do cliente na compra de um título do fundo imobiliário. São elas que determinam quem tem a maior fatia no bolo.

Dessa maneira, atribui a sua parte de direitos dentro do grupo de cotistas, como são chamados os investidores. São pelas cotas também que se determina quanto cada participante vai receber de lucro nas operações.

O TÍTULO IMOBILIÁRIO É CARO?

Muitas pessoas se enganam ao pensar que a compra de um título do fundo imobiliário seja muito caro. Na verdade, este tipo de mercado permite aos cotistas a compra de ações com valores menores que cem reais.

Isso permite o maior número de pessoas investindo e fazendo seu dinheiro trabalhar e render de acordo com os planos.

O QUE ACONTECE QUANDO UM INVESTIDOR FAZ A COMPRA NO FUNDO IMOBILIÁRIO?

Quando um investidor compra uma cota no fundo imobiliário, ele recebe um “Ticker”, é um código que identifica o investimento formado por letras e números. Na compra das cotas, existe uma espécie de menu, o “Portfólio”. É nele que o investidor compara as opções de mercado com suas estratégias.

No Portfólio, o investidor vai encontrar um tipo de investimento chamado fundos de tijolo ou de renda. São aqueles em que os ganhos tem base em investimentos de ativos reais , os imóveis, e seu retorno é através de locações e arrendamentos.

Os fundos de papéis ou recebíveis, são um dos tipos de fundo de investimento que sua forma de ganhar dinheiro fica por conta da compra de outros títulos ligados ao mercado imobiliário. Portanto, não seria uma participação direta de investimento.

Ainda, uma outra forma também de contratar um fundo imobiliário, pode ser através dos fundos híbridos. Esta é uma opção de investimento coringa. Portanto, ela trabalha com os dois tipos de títulos, tanto o dos fundos de tijolo, quanto dos fundos de papéis, tendo assim mais chances de lucrar.

O investidor terá que assumir custos das taxas do fundo imobiliário que comprou. Além disso, também ocorre cobrança de uma taxa de negociação dessas cotas, a famosa taxa de corretagem que aparece na compra e venda das operações nas bolsas de valores.

Dependendo da corretora onde acontece a contratação, poderão haver outras cobranças. Portanto, mantenha sempre isso em mente quando for realizar seus investimentos todo mês.

E O IMPOSTO DE RENDA? COMO FICA?

O Imposto de renda também estará presentes nesta negociação, que terá cobranças nos rendimentos para cotistas com mais de 10% do fundo.

Assim, grupos menores de 50 investidores e negociação de cotas fora das bolsa de valores e balcões organizados. Nos ganhos de capital por conta do aumento de valor, existe uma alíquota de 20% no momento da venda do imóvel.

Dentro deste mercado é possível realizar amortizações das cotas, realizadas na hora de devolver o dinheiro investido na carteira. Existe também o índice Ifix, que serve para acompanhar o seu desenvolvimento.

Ele é composto de cotas que se negociam nos mercados de valores como as bolsas e os balcões organizados, o Ifix tem uma revisão a cada quatro meses seguindo regras de negociação.

A melhor parte fica com a análise dos rendimentos, distribuídos em tempo determinado de acordo com os investimentos no fundo imobiliário. Assim, garantindo índices melhores que a taxa de mercado CDI.

Obedecendo as leis, os rendimentos você paga pelo menos uma vez a cada seis meses, e claro, a quantidade que se ganha depende da política escolhida na aplicação.

QUAIS OS TIPOS DE FUNDO IMOBILIÁRIO?

Uma das melhores coisas do fundo imobiliário são as escolhas que o investidor tem para trabalhar, e isso tem muito a ver com o perfil do cliente. O mercado de FII proporciona retorno financeiro de acordo com o tipo de aplicação ou estratégia de investimento, e nós vamos te mostrar como.

DESENVOLVIMENTO PARA VENDA

Fundos de desenvolvimento para venda, como o nome já sugere, são investimentos em imóveis destinados para venda, mesmo que estejam em fase de planejamento, projeto, projeto ou construções. Ou seja, não importa em qual etapa o imóvel esteja, o que importa para o investimento é poder vender.

DESENVOLVIMENTO PARA RENDA

Fundos de desenvolvimento para renda, são investimentos imobiliários destinados para locações ou arrendamentos de empreendimentos, mesmo que estejam em fase de planejamento, projeto ou construções.

HÍBRIDOS

Esta opção de investimentos, permite ao investidor trabalhar no mercado de fundo imobiliário com os dois tipos de negócio na mesma compra de títulos, ganhando com participações tanto na venda de imóveis quanto nos alugueis.

RENDA

Os investimentos em renda, são operações de mercado que se realiza em cima de imóveis já construídos, com ganhos apenas por locações ou arrendamentos.

MAS AFINAL, INVESTIR EM FUNDO IMOBILIÁRIO VALE A PENA?

Assim como qualquer outros tipos de investimentos, o fundo imobiliário também seguem padrões e tendências de mercado. Um momento de crise financeira afeta todas as outras áreas, trazendo risco também ao mercado de imóveis.

É necessário estar atento para as características dos ativos do fundo imobiliário, pois é aí que está a informação de segurança, valores de investimento e sua rentabilidade.

