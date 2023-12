Você Sabia? Lula prorrogou o DESENROLA BRASIL! Saiba Tudo.

O governo Federal assinou recentemente uma Medida Provisória estendendo o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas.

O que é o Desenrola Brasil?

Desenrola Brasil é um programa federal voltado para a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, que podem ser pagas à vista ou em até 60 parcelas, com juros de até 1,99% ao mês.

A iniciativa, assinada pelo presidente Lula (PT), consta na edição do Diário Oficial da União.

A iniciativa, assinada pelo presidente Lula (PT), consta na edição do Diário Oficial da União.

Acesso ao Desenrola Brasil

Uma portaria do Ministério da Fazenda publicada alterou as regras referentes ao acesso ao sistema por meio da plataforma gov.br. Agora, contas de nível ouro ou prata podem fazer a renegociação para pagamento à vista ou parcelado, enquanto contas de nível bronze podem acessar a plataforma de renegociação apenas para o pagamento da dívida à vista.



Anteriormente, somente contas com certificação digital ouro ou prata estavam aptas a participarem do programa.

Impacto do Desenrola Brasil



Até o início deste mês, um balanço do Ministério da Fazenda apontou que o Desenrola possibilitou a renegociação de R$ 29 bilhões em dívidas, sendo que quase 11 milhões de pessoas foram diretamente beneficiadas.

Benefícios para dívidas maiores

Quem tem dívida entre R$ 5 mil e R$ 20 mil também pode ser beneficiado, fazendo novos acordos de pagamento diretamente nas instituições financeiras.

Dívida até R$ 5 mil: pode ser renegociada à vista ou parcelada em até 60 vezes Dívida entre R$ 5 mil e R$ 20 mil: novo acordo de pagamento diretamente com a instituição financeira

Prorrogação do Programa

A intenção de prorrogar o programa já havia sido anunciada pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto. Com a nova Medida Provisória, o programa tem seu prazo estendido até 31 de março de 2024.

A extensão do Desenrola Brasil é uma ótima notícia para aqueles que buscam uma oportunidade de renegociar suas dívidas e ter uma nova chance de organizar sua vida financeira.

O programa Desenrola Brasil é uma iniciativa importante do governo federal para auxiliar os brasileiros a renegociarem suas dívidas e reconstruírem suas vidas financeiras. Com a recente extensão do programa, mais pessoas terão a oportunidade de buscar alívio financeiro e planejar um futuro mais seguro.