Von Miller quebra o silêncio sobre acusações de agressão e proclama inocência

ÓNa quinta-feira, o linebacker do Buffalo Bills, Von Miller, enfrentou a mídia pela primeira vez desde que se entregou por acusações de agressão que atraíram atenção significativa.

O suposto incidente, que teria ocorrido em 29 de novembro durante a semana de despedida da equipe no subúrbio Dallascolocou o Super Bowl vencedor no centro das atenções.

De acordo com relatórios policiais, Moleiro entregou-se um dia após a suposta agressão.

O relatório afirma que a vítima, que mantinha um relacionamento com Moleiro há 7 anos e tem filhos com o jogador, foi tratado de ferimentos leves e hematomas.

Moleiro supostamente colocou as mãos no pescoço dela duas vezes, puxou seus cabelos e a jogou no sofá.

Von Miller nega acusações de agressão da namorada



Num tom desafiador, Moleiro abordou as acusações de frente, declarando-as “100% falso” e afirmando que foram “explodido fora de proporção.”

O linebacker, que se entregou no Glenn Heights, TexasDepartamento de Polícia em 30 de novembro e mais tarde foi lançado em US$ 5.000 vínculo, expressou frustração com a desinformação que circula.

“Eu e minha namorada temos problemas como qualquer outro casal, mas nunca houve nenhuma dessas coisas que foram alegadas contra mim”, disse. Moleiro enfatizou, lançando luz sobre os desafios em seu relacionamento.

Falando sobre a situação, Moleiro reconheceu a gravidade das acusações, mas afirmou com firmeza, “Tudo o que foi divulgado está completamente errado e fora de proporção.”

Ele compartilhou seu otimismo de que, com o tempo, a verdade prevaleceria, afirmando: “Espero que, com o tempo, todas essas coisas sejam esclarecidas. Às vezes, a vida simplesmente… é viva. Você apenas precisa continuar pressionando e seguindo em frente.”

O 34 anos enfrenta um acusação de agressão criminosa de terceiro grau sobre uma mulher grávida, o que acarreta uma pena de prisão potencial de 2 a 10 anos e uma US$ 10.000 multar.

Apesar das implicações legais, Moleiro permanece resoluto, afirmando, “É um exagero. Tenho as pessoas certas no trabalho. Sei quem sou. Conheço meu caráter.”

Von Miller tem o apoio do Buffalo Bills

À medida que o processo judicial se desenrola, de Miller o status com o Buffalo Bills permanece intacto, já que nenhuma acusação foi feita contra ele.

A NFL está monitorando de perto a situação, conduzindo sua investigação paralelamente aos desenvolvimentos legais.

Director Geral Brandon Beane enfatizou o compromisso da equipe em permitir que o processo legal se desenrolasse, ecoando o sentimento de que “é uma investigação aberta.”

Moleiroem sua segunda temporada com o Contas depois de assinar um contrato de seis anos US$ 120 milhões contrato em 2022garantiu que tem sido totalmente transparente com a equipe.

“Fui 100% sincero com Brandon Beane, com o técnico McDermott e com a NFL, os investigadores e [Bills co-owner] Senhor. [Terry] Pégula. Fui 100% transparente com tudo o que aconteceu naquele dia, do início ao fim”, ele afirmou.