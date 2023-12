Voxline ABRE VAGAS para diferentes setores; Envie o currículo!

A Voxline, empresa de contact center focada em construir relacionamentos que geram resultados por meio de soluções eficientes e inovadoras, está em busca de profissionais no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira as várias vagas de emprego disponíveis no estado de São Paulo:

Analista de Treinamento E-Learning – Barueri – SP – Treinamento e Desenvolvimento: Desenvolver, produzir e cuidar da edição de materiais eletrônicos – vídeos e internet. Inserir e atualizar conteúdos e cadastros na plataforma de educação Voxlearning. Inovar em metodologias de ensino, exemplo: Jogos, exercícios e avaliações. Apoiar a área de treinamento na criação e desenvolvimento de conteúdos EAD. Produzir apresentações corporativas;

Consultor (a) de Vendas – Benefícios – Barueri – SP – Telemarketing / Call Center Ativo: Trabalhará realizando negociação com empresas para venda de benefícios de alimentação e refeição;

Assistente de Backoffice – Barueri – SP – Backoffice;

Operador (a) de SAC / Reclame Aqui – Barueri – SP – SAC;

Banco de Talentos – Zona Leste – São Paulo – SP – Banco de Talentos;

Operador (a) de Atendimento Bilíngue – Nível III – Barueri – SP – Telemarketing / Call Center Receptivo: Responsável por realizar atendimento em todos os canais de relacionamento com o cliente do laboratório, sanar dúvidas dos clientes do Laboratório utilizando bulas, scripts e materiais de apoio disponíveis na Operação, direcionamento de casos para tratativa das áreas responsáveis quando necessário.

Contando mais sobre a Voxline, é válido destacar que, com um modelo de gestão ímpar e um parque tecnológico de ponta, o Voxline Contact Center foi fundado em 2002 por um Grupo investidor com mais de 30 empresas no Brasil. Apontado pela Revista Consumidor Moderno como um dos melhores Contact Centers do mercado brasileiro, transforma contatos em oportunidades.

Por fim, o empenho em suas atividades, as inovações que implementa e as novidades que busca, são baseadas na ética, transparência, respeito e comprometimento com os colaboradores, acionistas, clientes e sociedade.

Vale Transporte;

Vale Alimentação;

Seguro de Vida;

Assistência médica;

Assistência odontológica.

