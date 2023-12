Wallace vai embora: o homem que retorna dos Ravens termina o thriller do AT de uma forma inesquecível

Sconcurso da semana 14 de ontem à tarde entre o Rams de Los Angeles e a Corvos de Baltimore foi até o limite – mas um receptor do terceiro ano pouco usado e com zero touchdowns na carreira em seu nome fez a diferença na prorrogação em Estádio do Banco M&T.

Tylan Wallace tornou-se um herói inesperado contra o Carneiros quando ele deu um chute de 76 jardas para encerrar um jogo de ida e volta e entregar Baltimore sua décima vitória nesta temporada. O Corvos reforçaram o seu domínio sobre o AFCé a semente número 1 e provou mais uma vez que é muito mais do que suas estrelas.

Dak Prescott impulsiona campanha de rastreio do cancro do cólonTwitter

Um retorno louco

Nem o Carneiros nem o Corvos marcou em sua primeira posse de bola na prorrogação, e Os anjos estava voltando para Baltimore para o que teria sido seu segundo ataque ofensivo na sessão extra. Apostador de carneiros Ethan Evans pendurou um chute no ar por Wallaceque teve que recuar alguns metros para pegá-lo em sua própria linha de 24 jardas.

Wallace recebeu um grande bloqueio do tight end Charlie Kolar antes de evitar ataques da segurança do Rams Alex Ward e linebacker Christian Rozeboom. Wallace mostrou dedos brilhantes para permanecer dentro dos limites e até evitou outra tentativa de tackle nas costas defensivas Shaun alegre – obtendo o benefício de mais um grande bloqueio no running back Colina da Justiça.

Wallace, o jogador do terceiro ano de Estado de Oklahomacorreu intocado para a end zone depois disso para completar o quarto retorno de punt mais longo da temporada de forma dramática.

A redenção de Wallace

Wallaceum recebedor de profissão, nunca havia retornado punts em seu curto NFL carreira antes de domingo – tornando seu retorno de punt vencedor ainda mais improvável.

Mas no início do jogo de maior pontuação de domingo, Wallace foi pego em impedimento em outra tentativa de punt e presenteou o Carneiros um novo conjunto de baixos – que Matheus Stafford e a Os anjos o ataque se transformou em um touchdown no segundo quarto, um dos três Stafford jogou à tarde. Produziu um arco de redenção que poucos previram.

Apesar de Corvos precisava do heroísmo tardio de Wallace, Baltimore em grande parte teve poucos problemas para movimentar a bola no domingo. O quarterback Lamar Jackson foi responsável por 386 jardas totais e lançou três touchdowns, enquanto Odell Beckham Jr. arremessado em quatro passes para 97 jardas e uma pontuação.