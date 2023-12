Wander Franco é foragido? Polícia dominicana invade duas casas em busca do jogador da MLB

Interbases do Tampa Bay Rays, Wander Francoé procurado pela justiça da República Dominicana depois que, segundo informações da mídia local, a Procuradoria da Criança e do Adolescente de Santo Domingo invadiu duas casas em busca do jogador de beisebol.

A reportagem do Listin Diario afirma que o jogador não foi encontrado em nenhuma das duas casas invadidas e listadas como francoSua propriedade, em Bani, província de Peravia, na República Dominicana, localizada a 35 milhas da capital do país.

Este foi o último home run de Wander Franco na MLB?Parker Johnson

Segundo o jornal, as autoridades do país caribenho procuram franco em relação a um suposto relacionamento que o jogador dos Rays teve com uma menor da província de Puerto Plata.

Vizinhos mencionaram que a Procuradoria-Geral da República deixou números de telefone para Wander Franco nessas residências para que o jogador de beisebol pudesse contatá-los o mais rápido possível para determinar sua situação jurídica neste caso.

Qual é o impacto em sua carreira na MLB?

Wander Francoconsiderado um dos melhores shortstops de toda a MLB, foi colocado na lista restrita da MLB em 13 de agosto, após a divulgação da informação de que ele tinha um suposto relacionamento com uma menor de 22 anos.

A Liga Principal de Beisebol lançou uma investigação paralelamente à investigação judicial da República Dominicana, com o jogador também sendo colocado em licença administrativa sem remuneração pelo resto da temporada de 2023, ficando inelegível para jogar.

franco havia assinado um contrato de 11 anos no valor de aproximadamente US$ 182 milhões (10,4 bilhões de pesos dominicanos) no Campo Tropicana por uma média anual de US$ 16 milhões.

O jogador de 22 anos foi classificado como o melhor jogador internacional na temporada de 2017 e fez sua estreia em 2018. Ele foi selecionado como All-Star na edição de 2023 do jogo na T-Mobile Arena em Seattle.