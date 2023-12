Wembanyama brilha, mas os Spurs implodem: sequência de derrotas recorde da franquia

Adepois de um alegre Draft da NBA de 2023, no qual eles adquiriram um prodígio Victor Wembanyamaas coisas estão muito sombrias em Santo Antônio. Os Spurs estabeleceram um recorde da franquia com sua 17ª derrota consecutiva na noite de segunda-feira, com uma derrota por 93-82 contra o Foguetes Houston.

Wemby não tinha do que se culpar, com 15 pontos, 18 rebotes e 5 bloqueios naquela noite. Mas no final, o ‘alienígena’ francês não foi suficiente para impedir a desastrosa série de derrotas do San Antonio.

Os Spurs estão em último lugar na Conferência Oeste da NBA, com um recorde de 3-19. O único time atualmente com pior desempenho na liga é o Detroit Pistons (2-21), que está atualmente a seis derrotas de fazer uma história péssima na liga.

Wemby reage à 17ª derrota consecutiva: ‘Odeio perder’

Depois de mais uma derrota, Wembanyama só conseguiu manter os olhos no objetivo de longo prazo: “É claro que não é fácil, mas não temos escolha”, disse ele. “Continue, continue trabalhando. O bom é que ninguém duvida que no longo prazo seremos os vencedores. … Detesto perder, mas continuo focado no objetivo de longo prazo.”

San Antonio não vence desde a vitória por 132-121 sobre o Phoenix Suns em 2 de novembro.

Enquanto isso, o Houston Rockets conquistou o décimo jogo consecutivo em casa e a terceira vitória consecutiva no geral.

O técnico do Spurs, Gregg Popovich, também está passando pela pior seqüência de derrotas de sua carreira: “Sinto-me mal – é difícil saber o que fazer quando você perde tantos arremessos. Isso torna tudo muito, muito difícil. Mas eles ‘ estamos crescendo de todas as maneiras e eu só queria que eles pudessem fazer uma pausa nesse sentido, no que diz respeito a fazer alguns arremessos.