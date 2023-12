Wembanyama recebe aulas de hóquei com Connor Bedard: Adoro quando as pessoas começam a brigar

incentivo de São Antônio novato, Victor Wembanyamae a principal escolha da NHL, Connor Bedardconectado recentemente durante um evento, marcando a ocasião com uma troca de fotos de camisetas autografadas.

Com 7 pés e 4 polegadas, O animal recebeu aulas gratuitas de hóquei nos 5 pés e 10 polegadas Bedardmostrando sua camaradagem em diferentes esportes.

Victor Wembanyama mostra seus movimentos de hóquei para Connor Bedard

A dupla compartilhou momentos durante e após o evento, com fotos postadas online capturando sua interação. O animalexplorando o hóquei com Bedardainda conseguiu marcar um gol com um disco de hóquei durante a aula informal.

A confissão honesta de Wembanyama sobre o hóquei

Em uma conversa nos bastidores, O animal admitiu seu conhecimento limitado de hóquei, o que levou Bedard para perguntar se ele assiste a jogos de hóquei nas horas vagas.

“Não sei muito sobre hóquei” O animal observado.

“Eu li um pouco antes de vir para cá. Parece ótimo. E você está no início da sua carreira. Já ouvi falar de você, como antes. Comecei a aprender um pouco mais, é demais. Parabéns.

“[I don’t watch full games] mas adoro quando as pessoas simplesmente começam a brigar. Parece fora deste mundo. É uma ocorrência em todos os jogos?”

Duas jovens estrelas

Connor Bedard, escolhido como primeira escolha geral pelo Blackhawks de Chicago este ano, tornou-se o segundo jogador da franquia selecionado primeiro e juntou-se Ryan Nugent-Hopkins como a segunda escolha nascida na Colúmbia Britânica.

Apesar de ser um novato, O animal se tornou uma sensação, ficando em segundo lugar entre os 10 jogadores mais vistos da NBA nas redes sociais nesta temporada.

Com impressionantes 508 milhões de visualizações, ele atraiu atenção global, não apenas do público dos EUA, mas também de fãs na França e em outros países.