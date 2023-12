WhatsApp: Aprenda a postar Status em celular secundário

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, com milhões de usuários ativos diariamente. Recentemente, um novo recurso foi adicionado ao aplicativo, permitindo aos usuários postar Status a partir de um celular secundário. Este artigo irá guiá-lo através do processo de como utilizar este recurso.

Atualização do WhatsApp Beta

A versão beta do WhatsApp para Android recebeu uma nova atualização. Essa atualização traz uma mudança muito aguardada pelos usuários – a capacidade de postar Status a partir de um celular secundário.

Como Funciona

Qualquer smartphone que esteja vinculado à conta do usuário agora pode postar todo tipo de Status, incluindo imagens, vídeos ou texto. Veja no GIF abaixo como funciona:

Benefícios para o Público Empresarial

Essa mudança tem grande relevância, principalmente para o público empresarial. Antes, o recurso de Status estava restrito ao aparelho principal vinculado à conta do WhatsApp. Agora, os dispositivos conectados também têm a opção de postagem.

Testes da Novidade

Por enquanto, a novidade está em testes com alguns usuários dentro do ciclo beta do WhatsApp, mas em breve ela será ampliada para todos os usuários da versão estável do mensageiro.



Compartilhamento de Status no Instagram

Em outra frente, o WhatsApp também tem testado a opção de permitir o compartilhamento de Status no Instagram. Isso permitirá que os usuários compartilhem seus Status do WhatsApp diretamente em suas histórias do Instagram.

Mais Filtros na Versão Web

Além disso, o WhatsApp está testando mais filtros na versão web. Isso permitirá que os usuários editem e aprimorem suas fotos e vídeos antes de postá-los como Status.

Como Atualizar o WhatsApp

Para aproveitar essas novidades, é essencial que você mantenha seu aplicativo WhatsApp atualizado. Você pode fazer isso visitando a loja de aplicativos do seu smartphone e verificando se há atualizações disponíveis.

A capacidade de postar Status a partir de um celular secundário é um novo recurso bem-vindo do WhatsApp. Ele facilitará a vida dos usuários que usam mais de um dispositivo para gerenciar suas contas do WhatsApp.

Modo de Natal

Durante o período festivo, é possível adicionar um toque natalino ao seu WhatsApp. A seguir, apresentaremos cinco dicas para personalizar o seu aplicativo, tanto no Android quanto no iOS.

Personalização do Ícone

A primeira dica é sobre a personalização do ícone do WhatsApp.

Para usuários Android

Para quem usa Android, o aplicativo Trocador de Ícone é uma excelente escolha. Com ele, você pode selecionar uma imagem festiva da galeria ou tirar uma foto e usá-la como ícone do WhatsApp.

Para usuários iOS

Para os usuários de iOS, a ferramenta Atalhos permite adicionar o WhatsApp à tela inicial com a imagem que desejar.

Montagem de Natal com a Foto do Perfil

Outra dica é criar uma montagem com sua foto de perfil.

Para usuários Android

Para Android, sugerimos o aplicativo Molduras de Ano Novo.

Para usuários iOS

Para iOS, sugerimos os aplicativos Molduras de Natal e Quadro foto de Natal vertical.

Mudança do Papel de Parede

Mudar o papel de parede para uma imagem natalina também pode dar um toque festivo ao WhatsApp. Para isso, basta acessar as configurações, selecionar “Conversas”, escolher “Papel de parede” e definir a imagem desejada.

Personalização do Avatar

No WhatsApp, você pode modificar seu avatar para refletir o espírito natalino.

Mensagens de Natal

Agora que o WhatsApp está com o modo de Natal ativado, que tal programar algumas mensagens de Natal?

Para usuários Android

Para Android, você pode usar o aplicativo SKEDit para programar mensagens.

Para usuários iOS

Para iOS, você pode criar uma automação pessoal no aplicativo Atalhos para enviar mensagens via WhatsApp no dia e hora desejados.