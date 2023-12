WhatsApp: Confira essas DICAS e aprenda a apagar os contatos bloqueados do app!

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com milhões de usuários em todo o globo. No entanto, uma questão comum que muitos usuários enfrentam é o afluxo de mensagens indesejadas. Felizmente, o WhatsApp oferece a opção de bloquear esses contatos indesejados. Mas e se você quiser excluir completamente um contato bloqueado? Esta matéria Notícias Concursos apresenta um guia prático sobre como realizar essa tarefa em dispositivos Android e iPhone.

Parte 1: Entendendo a Lista de Contatos Bloqueados do WhatsApp

Antes de entrarmos em como excluir contatos bloqueados, é importante entender o que realmente acontece quando você bloqueia alguém no WhatsApp.

Quando você bloqueia um contato no WhatsApp, eles não conseguem mais enviar mensagens, chamadas, status ou atualizações de perfil para você. No entanto, esses contatos serão adicionados à sua lista de contatos bloqueados no aplicativo.

A lista de contatos bloqueados é uma funcionalidade do WhatsApp que permite aos usuários ver quem eles bloquearam. Esta lista pode ser acessada a partir das configurações do WhatsApp.

Agora que entendemos o que é a lista de contatos bloqueados, vamos aprender como excluir contatos dessa lista.

Parte 2: Apagando a Lista de Contatos Bloqueados no WhatsApp

Embora o WhatsApp não ofereça uma opção direta para excluir contatos bloqueados do aplicativo, existem algumas maneiras de contornar isso.

Primeiro, você pode desbloquear o contato e depois excluí-lo da sua lista de contatos do telefone. No entanto, isso significa que o contato poderá enviar-lhe mensagens novamente a qualquer momento.



Você também pode gostar:

A segunda opção é excluir o contato do seu telefone e, em seguida, desbloqueá-lo no WhatsApp. Isso fará com que o contato desapareça da sua lista de contatos bloqueados e também da sua lista de contatos do telefone.

Vamos detalhar os passos para ambas as opções abaixo.

Parte 2.1: Como Apagar Contato Bloqueado no iPhone

Passo 1: Desbloquear o Contato

Para desbloquear um contato no iPhone, primeiro abra o WhatsApp e toque em “Você” na parte inferior direita da tela. Em seguida, vá para Privacidade > Bloqueados e selecione o contato que deseja desbloquear. Role a página até o fim e aperte em “Desbloquear [Nome do contato]”. Lembre-se de que, após desbloquear o contato, ele poderá voltar a entrar em contato com você.

Passo 2: Excluir o Contato

Após desbloquear o contato, você pode excluí-lo do seu telefone. Para fazer isso, abra o aplicativo “Telefone” e localize o nome do contato. Toque e pressione sobre ele, selecione “Apagar contato” e confirme tocando em “Apagar contato” novamente. Note que, uma vez que você exclui o contato do seu telefone, você não poderá mais vê-lo na sua lista de contatos, mas ainda poderá encontrá-lo na sua lista de contatos bloqueados no WhatsApp.

Parte 2.2: Como Apagar Contato Bloqueado no Android

Passo 1: Desbloquear o Contato

No Android, abra o WhatsApp e toque no ícone de três pontos na parte superior direita da tela. Acesse Configurações > Conta > Privacidade > Bloqueados. Isso abrirá a sua lista de contatos bloqueados. Encontre o contato que você deseja desbloquear e toque nele. Em seguida, toque na opção “Desbloquear [Nome do contato]”.

Passo 2: Excluir o Contato

Agora que o contato foi desbloqueado, você pode excluí-lo do seu telefone. Para fazer isso, abra o aplicativo “Telefone” e toque na opção “Contatos”. Encontre o contato que você deseja excluir, toque nele e, em seguida, toque no ícone de três pontos na parte superior direita da tela. Por fim, toque em “Excluir”.

Excluir contatos bloqueados do WhatsApp pode ser um pouco complicado, mas seguindo os passos acima, você deve ser capaz de fazê-lo sem problemas. Lembre-se, no entanto, de que uma vez que um contato é desbloqueado e excluído, ele pode voltar a contatá-lo a qualquer momento. Portanto, certifique-se de que essa é realmente a medida que você deseja tomar antes de seguir em frente.

Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida ou problema, não hesite em deixar um comentário abaixo. Estamos aqui para ajudar!