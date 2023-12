WhatsApp inova: agora você pode ouvir música com amigos durante as chamadas de vídeo!

O WhatsApp está sempre evoluindo e desta vez, a novidade está relacionada às chamadas de vídeo. A plataforma está testando um recurso que permitirá aos usuários ouvir música durante uma chamada de vídeo, tornando a interação mais interativa e divertida.

A Nova Função do WhatsApp

A versão beta do WhatsApp liberada recentemente introduziu um recurso que permitirá aos usuários compartilhar música durante uma chamada de vídeo. Isso será possível através da função de compartilhamento de tela do smartphone, onde os usuários poderão dar play em um serviço de streaming e o áudio será compartilhado com todos na chamada.

Como Funciona?

Para utilizar este recurso, um dos participantes na chamada precisará compartilhar a tela do seu smartphone e abrir um serviço de streaming de música. Ao dar play na música, o áudio será compartilhado com todos na chamada, proporcionando uma experiência audiovisual compartilhada.

“Com esse recurso habilitado, o áudio reproduzido no dispositivo também será compartilhado com outras pessoas na chamada, criando uma experiência audiovisual mais imersiva e compartilhada.”

Limitações do Novo Recurso

Apesar de ser uma função empolgante, existem algumas limitações. Este recurso não é compatível com chamadas de voz ou chamadas de vídeo onde a câmera está desligada. Portanto, é importante garantir que a câmera esteja ligada para usar este recurso.

Este novo recurso do WhatsApp pode ser utilizado de várias formas. Pode ser usado por grupos de amigos para criar playlists compartilhadas e ouvir suas músicas favoritas durante uma chamada de vídeo. Além disso, também pode ser uma ferramenta útil para o trabalho, permitindo a criação de ambientes de trabalho mais interativos e divertidos.

Disponibilidade do Recurso

No momento, a nova função está em desenvolvimento e disponível para um número limitado de usuários na versão beta para iPhone. No entanto, é provável que o recurso seja liberado para todos os usuários em breve, seguindo o padrão de outras atualizações do WhatsApp.

Duas Contas no Mesmo Celular

Outra inovação empolgante é a capacidade de usar duas contas do WhatsApp no mesmo telefone. Esta é uma funcionalidade há muito esperada pelos usuários do aplicativo, especialmente aqueles que possuem números pessoais e profissionais registrados no mensageiro.

O Início de um Novo Capítulo no WhatsApp

Com esta nova funcionalidade, os usuários do WhatsApp agora podem manter duas contas separadas no mesmo dispositivo. Isso elimina a necessidade de ter que alternar constantemente entre contas ou usar dois telefones diferentes.

Configurando Duas Contas no WhatsApp

Para configurar uma segunda conta no WhatsApp, os usuários precisarão de um segundo número de telefone e de um cartão SIM adicional ou de um telefone compatível com multi-SIM ou eSIM.

Os passos para a configuração são os seguintes:

Acesse as configurações do WhatsApp Clique na seta ao lado do nome Selecione a opção “Adicionar conta”

Cada conta pode ter suas configurações de privacidade e de notificação gerenciadas de maneira independente.

Disponibilidade da Nova Funcionalidade

Inicialmente, a funcionalidade de ter duas contas de WhatsApp no mesmo telefone estará disponível apenas para dispositivos Android. A empresa, no entanto, garantiu que a funcionalidade será liberada gradualmente para todos os usuários nas próximas semanas e meses.

O Uso Corporativo do WhatsApp

A introdução desta nova funcionalidade é uma inovação muito importante para a comunicação corporativa. Ela permite uma clara separação entre a comunicação pessoal e a profissional, reduzindo a probabilidade de compartilhamento acidental de informações sensíveis da empresa e facilitando a análise de dados de atendimento.

Outros Recursos do WhatsApp

Além deste novo recurso de ouvir música durante chamadas de vídeo, o WhatsApp tem constantemente atualizado sua plataforma com outros recursos úteis. Recentemente, a plataforma introduziu a opção de enviar fotos ou vídeos na qualidade original e vários recursos de segurança.

O WhatsApp continua a inovar e melhorar a experiência do usuário com novos recursos. A possibilidade de ouvir música durante as chamadas de vídeo é um excelente exemplo disso. Embora esteja atualmente em fase de testes, os usuários do WhatsApp em todo o mundo estão ansiosos para experimentar este novo recurso.