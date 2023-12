WhatsApp lança função de reprodução única

Se você costuma usar o WhatsApp, certamente já conhece a função de envio de fotos e vídeos temporários. Funciona assim: você envia o arquivo, o destinatário pode visualizar o envio, mas logo depois o conteúdo desaparece. Esta funcionalidade parece ter agradado muita gente, e agora a empresa quer trabalhar nas variantes.

Nesta semana, o WhatsApp anunciou que vai lançar a funcionalidade de áudios temporários. A lógica será basicamente a mesma que já funciona nas fotos e vídeos. O usuário poderá enviar o áudio, e logo depois que o destinatário reproduzir o conteúdo, o conteúdo vai desaparecer.

O WhatsApp também reforçou que “todas as mensagens são protegidas com criptografia de ponta a ponta”, e que “a visualização única é apenas mais um recurso para garantir mais privacidade.”

Quando vou poder começar a usar

O novo recurso já está pronto, mas vai ser liberado de maneira gradual, ou seja, as pessoas poderão ter acesso ao novo sistema aos poucos. De todo modo, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, confirmou que a nova ferramenta já está será lançada nos próximos dias.

Ao usuário, resta a opção de esperar mais um pouco até que a nova funcionalidade esteja disponível para o seu dispositivo. Uma dica importante é manter o seu WhatsApp sempre atualizado pelos próximos dias, para não perder a novidade.

Como vai funcionar no WhatsApp

Como dito, o processo de envio do áudio de reprodução única vai ser bem semelhante ao que acontece hoje com as fotos e vídeos. Basta clicar no ícone do microfone de visualização única, que será indicado com o número 1.



Você também pode gostar:

Este ícone estará disposto bem ao lado do desenho de ondas sonoras e também do botão de enviar. A funcionalidade vai servir “seja para informar os dados do seu cartão de crédito para um amigo ou quando estiver planejando uma surpresa”, disse a empresa.

WhatsApp no Brasil

O Brasil é o país do WhatsApp. Ao menos esta é a avaliação do próprio aplicativo de mensagens. Segundo as informações oficiais, o Brasil é o terceiro país do mundo em número de usuários, atrás apenas de Índia e Indonésia, e ocupa a primeira posição no ranking dos mercados que mais envia mensagens de áudio, e que mais envia textos que desaparecem.

Foi o que revelou o presidente do WhatsApp, Will Cathcart, em entrevista divulgada pelo jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira (6). Segundo ele, o Brasil é um dos mercados mais importantes para a empresa em todo mundo. “O Brasil, por causa da intensidade do uso do WhatsApp, é fundamental [para a Meta]”, disse ele.

Cathcart foi perguntado sobre o costume dos brasileiros de enviar áudio no WhatsApp. No país, existe um debate interno sobre a etiqueta do envio deste tipo de mensagem.

“Acho que faz parte desse uso intenso. As pessoas usam muito os recursos. Com as mensagens de áudio, temos tentado melhorar a experiência do usuário a partir de sugestões. Já se pode ouvir a mensagem de áudio em velocidade 2x. Outra mudança foi permitir que as pessoas ouçam a mensagem de áudio, mas voltem para sua caixa de entrada enquanto ela ainda está sendo reproduzida. Porque as pessoas querem aproveitar o tempo para fazer outras coisas”, disse ele.

“Quando entrei no WhatsApp, na primeira semana fui ao Brasil. Saí convencido de que deveríamos adicionar mensagens que desaparecem, porque ouvimos várias pessoas no Brasil e em pesquisas qualitativas [focus groups] falarem sobre isso. Hoje o Brasil é o país que envia mais mensagens que desaparecem no WhatsApp”, seguiu o presidente do aplicativo.

Na mesma entrevista, o presidente disse que não há razão para acreditar que o WhatsApp vá passar a ser pago em algum momento. Neste sentido, ele garante que o envio de mensagens seguirá sendo totalmente gratuito.