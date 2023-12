WhatsApp permite postar Status em smartphone secundário; saiba como usar

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, e constantemente recebe atualizações para melhorar a experiência do usuário. Nesta quinta-feira, o WhatsApp beta para Android lançou uma nova atualização que permite a postagem de Status a partir de um smartphone secundário.

Essa é uma mudança muito aguardada pelos usuários e traz benefícios especialmente para o público empresarial.

A Nova Atualização do WhatsApp Beta

De acordo com informações divulgadas pelo pessoal do WABetaInfo, a versão 2.24.1.4 do WhatsApp beta traz essa importante mudança. Anteriormente, quando o WhatsApp permitiu o uso da mesma conta em mais de um smartphone, o recurso de Status ficou bloqueado ao aparelho principal. Isso significava que apenas o smartphone principal poderia postar e visualizar os Status.

Agora, com a nova atualização, qualquer smartphone vinculado à conta do usuário pode postar todo tipo de Status, como imagens, vídeos ou textos. Essa mudança é especialmente relevante para o público empresarial, que muitas vezes precisa gerenciar suas contas de WhatsApp em diferentes dispositivos.

Testes Iniciais e Expansão Futura

Por enquanto, a novidade está em fase de testes com alguns usuários dentro do ciclo beta do WhatsApp. No entanto, é esperado que em breve essa funcionalidade seja ampliada para todos os usuários da versão estável do aplicativo.

Além disso, o WhatsApp tem explorado outras opções para melhorar a experiência dos usuários. Um exemplo disso é o teste da opção de permitir o compartilhamento de Status no Instagram. Essa integração entre as duas plataformas pode facilitar ainda mais o compartilhamento de conteúdo entre os usuários.

Benefícios para o Público Empresarial



A possibilidade de postar Status em um smartphone secundário traz diversos benefícios para o público empresarial. Com essa funcionalidade, é possível ter mais flexibilidade e agilidade na comunicação com clientes e colegas de trabalho.

Agora, mesmo quando estiver utilizando um smartphone secundário, é possível compartilhar informações importantes por meio do Status.

Como Utilizar a Nova Funcionalidade

Para utilizar a nova funcionalidade do WhatsApp beta, basta atualizar o aplicativo para a versão 2.24.1.4. Após a atualização, você poderá postar Status a partir de qualquer smartphone vinculado à sua conta.

Faça o download da versão mais recente do WhatsApp beta para Android. Abra o aplicativo e faça login com sua conta. Vincule o smartphone secundário à sua conta. Agora, você poderá postar Status a partir do smartphone secundário.

Outras Melhorias do WhatsApp

Além da possibilidade de postar Status em um smartphone secundário, o WhatsApp tem trabalhado em outras melhorias para a plataforma. Uma delas é o teste de mais filtros na versão web, o que permite aos usuários personalizarem suas fotos antes de enviá-las.

Outra funcionalidade em teste é o compartilhamento de Status no Instagram. Essa opção pode facilitar a vida dos usuários que desejam compartilhar seus Status com um público mais amplo.

Ademais, com a nova atualização do WhatsApp beta para Android, finalmente é possível postar Status a partir de um smartphone secundário. Essa mudança traz benefícios especialmente para o público empresarial, que agora tem mais flexibilidade na comunicação por meio do aplicativo.

Além disso, o WhatsApp continua trabalhando em melhorias e testando novas funcionalidades, como mais filtros na versão web e o compartilhamento de Status no Instagram. Essas melhorias visam proporcionar uma experiência ainda melhor para os usuários e facilitar o compartilhamento de conteúdo.

Se você é um usuário do WhatsApp beta, aproveite para testar essa nova funcionalidade e explorar todas as possibilidades que ela oferece. Fique atento às atualizações do aplicativo e aproveite ao máximo todas as melhorias que estão por vir.