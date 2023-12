WhatsApp surpreende e anuncia uso de duas contas no mesmo celular

O WhatsApp, plataforma de mensagens de propriedade da Meta, recentemente surpreendeu seus usuários com um anúncio significativo. Agora é possível utilizar duas contas do WhatsApp no mesmo celular, uma novidade que era muito aguardada pelos usuários.

Contexto

A possibilidade de usar duas contas no mesmo celular era um pedido antigo dos usuários do WhatsApp, especialmente daqueles que mantêm contas pessoais e profissionais. Antes dessa atualização, os usuários precisavam usar aplicativos de terceiros para gerenciar múltiplas contas simultaneamente.

Com essa nova funcionalidade, o WhatsApp espera eliminar a necessidade de alternar entre contas ou de usar dois celulares diferentes. Além disso, os usuários não precisarão mais se preocupar em enviar mensagens pela conta errada.

Configuração de Duas Contas

Para configurar uma segunda conta no WhatsApp, os usuários precisarão de um segundo número de telefone, um cartão SIM ou um celular compatível com multi-SIM ou eSIM. Os usuários podem acessar as configurações do WhatsApp, clicar na seta ao lado do nome de sua conta e selecionar a opção “Adicionar conta”.

Os usuários podem gerenciar as configurações de privacidade e notificações de cada conta de forma independente. Essa funcionalidade estava em fase de teste na versão beta do WhatsApp Business.

Benefícios para Empresas

A capacidade de separar a comunicação pessoal e profissional em contas diferentes traz vários benefícios. Por exemplo, há uma menor probabilidade de compartilhamento acidental de informações sensíveis da empresa. Além disso, facilita a análise de dados de atendimento, o que pode ajudar a melhorar a qualidade do serviço ao longo do tempo.



A introdução do suporte para múltiplas contas no mesmo celular é uma grande novidade para o WhatsApp. Isso facilitará a vida de muitos usuários, especialmente aqueles que usam o aplicativo para fins pessoais e profissionais.

Novidades do WhatsApp

WhatsApp Flows: Inovações para Compras e Agendamentos

Lançado em 22 de setembro de 2023, o WhatsApp Flows promete revolucionar a maneira como as pessoas fazem compras e agendamentos. Este recurso, integrado à API do WhatsApp Business, permitirá que os usuários façam compras de passagens aéreas, façam reservas em restaurantes e até mesmo comprem produtos e serviços diretamente pelo aplicativo.

O WhatsApp Flows funciona como uma série de etapas personalizadas de conversas, tornando a experiência de compra mais interativa e simples. No Brasil, o recurso está em fase de teste com empresas como o Banco PAN e o Magalu.

Canais do WhatsApp: Agora no Brasil

Em 13 de setembro de 2023, o WhatsApp lançou seu recurso de canais em 150 países, incluindo o Brasil. Os usuários agora podem receber atualizações importantes das empresas diretamente no aplicativo. Este recurso oferece às empresas mais uma maneira de se conectar diretamente com seus clientes, enviando campanhas de marketing, avisos de promoções e novidades.

Compartilhamento de Tela Durante Videochamadas

O WhatsApp introduziu um novo recurso em 14 de agosto de 2023 que permite o compartilhamento de tela durante videochamadas. Este recurso está disponível para dispositivos Android, iOS e Windows. A ideia é tornar o WhatsApp mais semelhante a outras plataformas de videochamada, como Zoom, Teams e Skype.

Novidades para Empresas que Utilizam o WhatsApp Business

O aplicativo WhatsApp Business continua a crescer. Em 27 de junho de 2023, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que mais de 200 milhões de empresas estão utilizando o WhatsApp Business. No Brasil, 5 milhões de pequenas e médias empresas usam o aplicativo.

Proteção de Conversas no WhatsApp

Em 16 de maio de 2023, o WhatsApp lançou um novo recurso chamado Proteção de Conversas. Este recurso permite que os usuários protejam suas conversas com senha ou biometria, adicionando uma camada extra de privacidade ao aplicativo.

Pagamento para Empresas no WhatsApp

Em 2 de março de 2023, o Banco Central do Brasil autorizou o uso do WhatsApp Pay para empresas. Anteriormente, apenas transferências entre pessoas físicas eram possíveis. Agora, os pagamentos poderão ser feitos com cartões de crédito, débito e pré-pago das bandeiras Visa e Mastercard.

Novos Preços para Conversas entre Clientes e Empresas no WhatsApp

Em 7 de fevereiro de 2023, o WhatsApp atualizou sua política de preços para conversas entre empresas e clientes. Antes, os preços eram baseados em quem enviava a primeira mensagem. Agora, o preço varia de acordo com o tipo de mensagem.

Novos Modelos de Mensagens

Em fevereiro de 2023, o WhatsApp lançou novos modelos de mensagens. Agora, as mensagens são categorizadas em marketing, pós-venda, autenticação e atendimento.