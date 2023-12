WhatsApp vai PARAR DE FUNCIONAR em 41 celulares em 2024. O seu está na lista?

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, utilizado por milhões de pessoas para se comunicar diariamente. No entanto, nem todos os celulares são compatíveis com as atualizações mais recentes do aplicativo, o que significa que alguns modelos mais antigos deixarão de funcionar com o WhatsApp a partir de 2024. Se você possui um desses celulares, é importante estar ciente dessa mudança e considerar a troca do seu dispositivo. Neste artigo, vamos listar os 41 modelos de celulares que não serão mais compatíveis com o WhatsApp em 2024 e fornecer algumas alternativas para continuar se comunicando com seus contatos.

Modelos de celulares que não serão mais compatíveis com o WhatsApp em 2024

O WhatsApp recentemente divulgou uma lista com os modelos de celulares que deixarão de ser compatíveis com o aplicativo a partir de 2024. Essa lista inclui 41 modelos de diferentes marcas, como Apple, Samsung, LG, Huawei e outros. Se você possui um desses celulares, infelizmente não será mais possível enviar ou receber mensagens pelo WhatsApp. Aqui está a lista completa dos modelos afetados:

Marca Modelo Archos 53 Platinum Faea F1 THL W8 Huawei Ascend D2 Huawei Ascend G740 Huawei Ascend Mate iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE (1ª geração) LG Ascend LG Enact 2 LG Optimus F3 LG Optimus F3Q LG Optimus F5 LG Optimus F6 LG Optimus F7 LG Optimus L2II LG Optimus L3II LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L4II LG Optimus L5II LG Optimus L5 Dual LG Optimus L7II LG Optimus L7 Dual Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy Core Mini Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy Trend Lite Samsung Galaxy XCover 2 Sony Xperia M Wiko Cink Five Wiko Darknight ZTE Grand S Flex ZTE Grand X Quad V987 ZTE V956-UMI X2

Se o seu celular estiver na lista acima, infelizmente você não poderá mais usar o WhatsApp a partir de 2024. É importante ressaltar que muitos desses modelos já foram descontinuados e não recebem mais suporte de suas respectivas marcas. Por exemplo, os iPhones mais antigos não conseguem atualizar seu sistema operacional há algum tempo, o que torna impossível manter o WhatsApp funcionando nesses dispositivos.

Alternativas para continuar se comunicando

Embora seja decepcionante descobrir que seu celular não será mais compatível com o WhatsApp, existem várias alternativas disponíveis para continuar se comunicando com seus contatos. Aqui estão algumas opções populares:

Telegram: O Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, com recursos avançados de privacidade e segurança. Ele está disponível para download em diferentes plataformas e é uma ótima alternativa para continuar se comunicando. Signal: O Signal é outro aplicativo de mensagens criptografadas que tem ganhado popularidade nos últimos anos devido à sua segurança. Assim como o Telegram, o Signal está disponível para download em várias plataformas e oferece recursos semelhantes ao WhatsApp. Facebook Messenger: Se você já possui uma conta no Facebook, pode usar o Facebook Messenger para se comunicar com seus contatos. O Messenger é um aplicativo de mensagens completo, com recursos de chamadas de vídeo, compartilhamento de fotos e muito mais. SMS: Embora seja uma opção mais tradicional, o envio de mensagens SMS ainda é uma forma confiável de se comunicar. Verifique se o seu plano de celular inclui mensagens de texto ilimitadas e aproveite essa opção para manter contato com seus amigos e familiares. E-mail: Em alguns casos, o e-mail pode ser uma alternativa viável para se comunicar com pessoas que não estão disponíveis em outros aplicativos de mensagens. Certifique-se de ter o endereço de e-mail correto de seus contatos e utilize essa opção quando necessário.

É importante informar aos seus contatos sobre a mudança para uma nova plataforma de mensagens, para que todos estejam cientes de como se comunicar com você após o WhatsApp deixar de funcionar em seu celular.



Considere a troca por um aparelho mais atual

Embora seja frustrante descobrir que seu celular não será mais compatível com o WhatsApp a partir de 2024, existem várias alternativas disponíveis para continuar se comunicando com seus contatos. Se você possui um dos 41 modelos de celulares listados, é recomendável considerar a troca do seu dispositivo o quanto antes, para evitar qualquer interrupção na comunicação.

Lembre-se de informar seus contatos sobre a mudança e compartilhar os detalhes de como eles podem entrar em contato com você por meio de outras plataformas de mensagens. Com as opções mencionadas neste artigo, você poderá continuar se comunicando e mantendo-se conectado com seus amigos e familiares, mesmo após o WhatsApp deixar de funcionar em seu celular.