Wi-fi gratuito é mais uma novidade do Penedo Luz 2023

Iniciativa já recebeu mais de 3.500 acessos e segue até o dia 07 de janeiro

Não é segredo para ninguém que o Penedo Luz 2023 está repleto de novidades, e a conexão wi-fi gratuita para quem visita a Vila Mágica é uma delas.

O acesso à Internet permite às pessoas divulgarem em suas redes sociais, com fotos e vídeos, o quanto que a decoração de Natal de Penedo está linda.

O projeto da Prefeitura de Penedo acontece por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC) e do Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplag), com a empresa Super Connect.

São três pontos de internet com 30 MB por aparelho conectado, rede que abrange todo o espaço do Penedo Luz que desde o dia de sua abertura oficial, em 03 de dezembro, recebeu mais de 3.500 acessos, dos quais 15% foram de turistas.

Para usar o wi-fi gratuito é muito simples. Basta selecionar a rede ‘Penedo Luz’ no celular, informar alguns dados como nome, telefone e cidade de origem e enviar. Em poucos segundos, a conexão é liberada.

“Oferecer um serviço de internet gratuito significa inclusão digital para o público e potencializa a promoção simultânea do Penedo Luz nas redes sociais. A iniciativa, também, faz com que Penedo honre a sua participação no programa Turismo Futuro Brasil, implantando a metodologia de Destinos Turísticos Inteligentes”, explica Jair Galvão.

