Wickbold SEGUE CONTRATANDO; Veja cargos e locais!

A Wickbold, empresa que é uma famosa marca pioneira e inovadora na criação de linhas diferenciadas de pães especiais e com grãos, está recrutando novos profissionais para sua equipe. Isto é, antes mesmo de ler mais sobre a empresa, conheça a lista de opções disponíveis:

Analista Contábil Jr. | Vaga para PCD – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Customer Service Jr. | Vaga para PCD – Diadema – SP – Efetivo;

Analista de Projetos SR – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Diadema – SP – Efetivo;

Assistente de Faturamento – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – Guarapuava – PR – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – Hortolândia – SP – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar Financeiro Contas a Receber – Diadema – SP e Híbrido – Efetivo;

Eletricista de Manutenção Industrial – Hortolândia – SP – Efetivo;

Estagiário(a) de Suprimentos – Diadema – SP e Híbrido -Estágio;

Estagiário(a) de Talentos Humanos – R&S – Diadema – SP e Híbrido – Estágio;

Líder de Loja – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Líder de Produção – Diadema – SP – Efetivo;

Pessoa Eletromecânica – Guarapuava – PR – Efetivo;

Programador (A) de manutenção Industrial JR – Diadema – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas com Moto – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Wickbold

Sobre a empresa, podemos frisar que a Wickbold tem a missão de nutrir e inspirar pessoas para uma vida mais equilibrada. Isto é, une a saudabilidade dos ingredientes selecionados ao pioneirismo dos pães especiais para promover mais bem-estar dentro e fora da companhia.

Não à toa, acredita que a essência das relações humanas está no compartilhar: é através da diversidade, ética, transparência e inclusão que foca no desenvolvimento das pessoas e de novos produtos, com a paixão pelo que se faz em todos os detalhes. Além disso, com atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conta com um portfólio de Bisnagas, Pães Especiais, Sanduíche, Saborizados, Sequilhos, Bolos e Panettones.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Wickbold, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



