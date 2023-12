Will Smith admite que ficou apavorado no encontro com o rapper Salt-N-Pepa: Achei que ia ser morto

Will Smith não é um homem comum até hoje como uma das figuras mais reconhecidas de Hollywood. Porém, quando ele era um aspirante a ator e rapper, chegaria um momento em que ele se sentiria “apavorado” ao sair com uma mulher possivelmente mais famosa do que ele.

Muito antes de conhecer sua esposa Jada Pinkett-Smith e teve seus três filhos, a estrela de Fresh Prince of Bel-Air uma vez levou Sandra Denton lançado em um encontro no final dos anos 1980.

Jada Smith responde a acusações sexuais sobre Will Smith

Denton é mais conhecido como ‘Pepa’ na dupla feminina de rap Salt-N-Pepa, famosa por seus singles de sucesso ‘Push It!’ e ‘Whatta Man’.

Will Smith e Sandra Denton

Quando Smith finalmente teve a chance de convidá-la para um encontro, ele não hesitou por um segundo – tendo observado a cantora para um encontro muito tempo antes, quando ela estava comprometida.

O ator de Bad Boys também não teve vergonha de admitir que tinha uma queda por Denton quando ela apareceu em seu podcast Class of ’88 no início deste ano. “Agora, ela estava solteira”, disse ele. “Nós dois estaríamos em Los Angeles ao mesmo tempo, então vou tentar.

“Essa garota era especial e eu queria impressioná-la, então aluguei um Mercedes conversível branco só porque precisava usar fio dental um pouco. Meu plano era então levá-la para conhecer Hollywood Hills, dirigir até Mulholland e tudo mais, assistir o pôr do sol .”

Agora com 55 anos, o vencedor do Oscar admitiu que, ao contrário de seu personagem suave em Um Maluco no Pedaço, ele se sentiu “aterrorizado” e usou a confiança como máscara para seus verdadeiros sentimentos.

“Eu sempre fingi que tinha jogo. Na verdade, não tinha jogo”, acrescentou. “Eu estava sempre nisso, tentando dar o sabor mais selvagem do jogo. Mas isso pode ter sido o maior medo que eu já estive tentando fazer com Pepa. tomada.”

Em um encontro em seu encontro, Denton lembrou como Smith entregou a um sem-abrigo uma nota de 100 dólares, um gesto que ela descreveu como “muito simpático”. Smithno entanto, disse: “Minha preocupação era ser morto. Essa foi a minha preocupação quando estava tentando cuspir meu jogo, mas na verdade não tenho nada.”

Claro, ele viveu para contar a história e depois de um breve período juntos, o romance deles acabou.

Smith passou a se casar com sua esposa Jada em 1997 e enquanto ainda estão juntos, o casal teve que lutar contra rumores de infidelidade. Enquanto isso, Denton rapper divorciado Traição em 2001, após dois anos de casamento.