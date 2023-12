Will Smith diz que é ‘profundamente humano’ e reflete sobre ‘adversidades’ recentes

Will Smith está mais uma vez refletindo sobre os altos e baixos de sua vida nos últimos dois anos – e ele diz que é um trabalho em andamento… que não deveria depender de validação externa.

O ator estava no palco e se dirigiu a uma multidão no sábado na Arábia Saudita para o Festival de Cinema do Mar Vermelho – onde falou sobre uma série de coisas… mas talvez o mais notável, ele abordou suas “muitas adversidades” nos últimos dois anos e como ele processou isso.

Will Smith sobre a natureza inconstante da fama: “A fama é um monstro único e tive que ter muito cuidado. Você não pode ficar animado quando todo mundo está dizendo coisas boas sobre você, porque quanto mais você aceita quando as pessoas estão dizendo coisas boas, mais magoado você ficará quando as pessoas estiverem… pic.twitter.com/fHCfpIR7xd – Prazo Hollywood (@DEADLINE) 2 de dezembro de 2023

Claro, ele está aludindo muito ao seu Momento do tapa no Oscar – mas ele também parece estar tocando em sua vida pessoal, especialmente no que se refere ao seu casamento com Jada Pinkett Smith. Confira o que ele diz sobre os altos e baixos da fama… é interessante.

É uma resposta prolixa que ele tem aqui, mas essencialmente… tudo se resume a não precisar que o mundo exterior o aplauda em qualquer coisa que ele esteja fazendo, profissionalmente ou não.

Parece que Will buscou isso com o passar dos anos… mas agora ele diz que precisa aprender a estar satisfeito consigo mesmo/com sua missão independentemente – prometendo continuar no caminho do autoaperfeiçoamento e não deixar influências externas o afetam tanto quanto elas.

Sobre como reagiu aos contratempos, WS diz que é “profundamente humano”… e que a virtude não é aperfeiçoada, embora ele espere aprimorá-la agora no futuro. Seu objetivo hoje em dia é aperfeiçoar sua luz e ensinar aos outros sobre a arte de fazer filmes/contar histórias.

Pode parecer muita bobagem… mas há grãos de sabedoria no que Will está dizendo. Pelo que podemos perceber – ele está essencialmente prometendo não deixar o mundo derrubá-lo ou irritá-lo… independentemente do que está sendo dito ou de quem está dizendo.

Como você sabe, Will tem sido alvo de MUITA conversa ultimamente… não tanto por causa do tapa hoje em dia, mas por seu relacionamento – que foi recentemente revelado ser menos que o tradicional.

A outra boa notícia desta aparição no fim de semana é o fato de ele ter revelado que ‘I Am Legend 2’ é atrás … e essa Michael B. Jordânia estará nele – com um script pronto.