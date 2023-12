Will Smith é visto com uma mulher misteriosa que se parece com Jada Pinkett Smith

Aem meio a todas as informações contínuas sobre Will Smith e Jada Pinkett Smith casamento, o ator foi flagrado com uma nova senhora misteriosa que se parece com sua esposa. A dupla foi flagrada vestindo trajes casuais quando os dois chegaram ao evento Art Basel, na cidade de Miami, organizado por Leonardo Dicaprio. De acordo com Correio diário, Smith e esta mulher misteriosa partiram juntos do local na mesma limusine enquanto fotos eram tiradas ao seu redor. Nenhum deles parecia preocupado em serem vistos juntos, Will Smith estava até sorrindo para os fotógrafos. Ninguém sabe quem é essa mulher misteriosa nem qual poderia ser a natureza de seu relacionamento com o ator.

Por que Jada Pinkett e Will Smith escondem o divórcio desde 2016?MC

Will Smith e Jada Pinkett Smith não estão mais juntos

Embora tenham participado de eventos públicos com o resto da família, Jada Pinkett Smith foi quem revelou que ela e Will Smith não estão juntos desde 2016. Eles juraram apoiar um ao outro em público porque ainda permanecem uma família, mas estão intimamente separados há muitos anos. Estas revelações de Jada podem ter sido a razão Will Smith não se importa de ser visto em público por paparazzi. Depois de Arte Basileia evento, Smith também foi visto na famosa pizzaria localprovavelmente com a mulher misteriosa e outros amigos.

Embora nada tenha sido confirmado ainda, todos os sinais apontam para Will Smith possivelmente já namorando essa nova mulher misteriosa. Se for esse o caso, certamente os fãs de Will Smith estão felizes por ele estar tentando encontrar o amor mais uma vez. Apesar de Jada será sempre a mãe dos seus filhos, ele também tem o direito de ser feliz com outra mulher. As pessoas estarão lutando enquanto tentam identificar essa mulher misteriosa que claramente está saindo com Will Smith.