Will Smith posta clipe dele abraçando Johnny Depp no ​​Red Sea Film Festival

Johnny Deep não foi amplamente aceito por muitas celebridades em Hollywood desde seu julgamento com Âmbar Ouvida – mas uma estrela o recebe de volta de braços abertos… Will Smith.

Os dois atores estiveram no Festival de Cinema do Mar Vermelho, na Arábia Saudita, na semana passada, e cada um andou no tapete separadamente… assim como outras grandes celebridades. Mas uma vez que eles entraram, parece que eles não apenas se cruzaram… mas também trouxeram a coisa real, de forma amigável.

Curiosamente, o próprio Will postou alguns clipes que mostram ele e Johnny se abraçando e conversando – e embora o momento seja passageiro como parte de sua compilação maior… ele não se esquivou disso, e certamente não tentou. esconder o fato de que ele andava com JD.

Agora, WS não se esforçou explicitamente para nomear Johnny ou mencionar o encontro deles em sua legenda. Ele simplesmente escreveu: “Uau! Obrigado Red Sea Film Festival! Você criou a verdadeira magia – um oásis de arte e criatividade! O que vem a seguir? Estou dentro.”

Na verdade, você tem que assistir a postagem dele na íntegra para perceber o fato de que eles saíram – mas está lá, e é definitivamente interessante… já que parece que ele é a primeira grande estrela a lidar com Johnny dessa maneira, especialmente pós- julgamento.

O “retorno” de Johnny não foi nada morno – ele apareceu em alguns campanhas de alto perfil aqui e ali … mas não o vimos realmente voltar à cena de Hollywood de uma forma importante e convencional. O mesmo vale para sua ex-mulher, aliás… ela também está à distância.

Como dissemos… Will parece ser o primeiro verdadeiro A-lister que aceitou Johnny de volta ao grupo – por assim dizer. E, estranhamente, eles não parecem ter nenhuma história real… nenhum filme juntos, e eles também não eram velhos amigos, pelo que podemos dizer.

E, no entanto, aqui está Will apertando Johnny com força, sem reservas. Considerando que o próprio Will se tornou um pouco em apuros ultimamente – talvez não seja tão louco quanto pensamos.

Will acabou de dizer outro dia que está em uma jornada de cura e tentando ajustar sua visão da vida – e parece que isso começa com não julgar os outros que foram rotulados de uma determinada maneira. FWIW, o representante de Johnny ainda é incrivelmente divisivo… mesmo depois de seu vitória no tribunal.