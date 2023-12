Will Smith revela que estrelará ‘I Am Legend 2’ ao lado de Michael B. Jordan

‘Eu sou a lenda 2’ vai acontecer, mas agora sabemos mais detalhes do que vai acontecer na segunda parcela do filme de sucesso.

Will Smithque estrelou o primeiro filme e estará na sequência, falou sobre o próximo projeto no Red Sea International Film Festival, na Arábia Saudita, lembrando que junto com ele estará Michael B. Jordan.

Will Smith zomba de suas próprias habilidades no basquete em um vídeo hilário no InstagramWill Smith

“Tenho uma reunião com Michael B. Jordânia muito em breve. O roteiro está quase pronto. Provavelmente estou dando muita informação…”, observou ele.

Ele também explicou como é possível que seu personagem, Roberto Nevilleestá vivo, já que deveria morrer no final do filme: “Você tem que ser um verdadeiro fã de ‘I Am Legend’ para saber disso.

“Na versão teatral meu personagem morre, mas no DVD há um final alternativo onde ele consegue sobreviver. Michael B. Jordânia está nele.”

‘I Am Legend 2’ será mais fiel ao livro

O roteirista do filme, Avika Goldsman, forneceu mais detalhes sobre o assunto, explicando que os filmes são baseados em Livro de 1954 de Richard Matheson com o mesmo nomee em entrevista ao ‘Deadline’ ele antecipou vários detalhes da sequência.

“Voltamos para Matheson livro original e o final alternativo em oposição ao original que saiu no filme. Matheson estava falando sobre o tempo do homem no planeta quando a espécie dominante havia chegado ao fim. Isso é algo realmente interessante que vamos explorar. Haverá mais fidelidade ao texto original”, afirmou.

Dito isto, ele acrescentou que ‘O último de nós’ série foi o motivador para esta sequência: “Estou obcecado por ‘O último de nós,‘ onde vemos o mundo logo após um apocalipse, mas também num intervalo de 20-30 anos. Você pode ver como a terra recupera o mundo, e há algo precioso na questão do que acontece quando o homem deixa de ser o ocupante principal.

“Isso será especialmente visual em Nova York. Não sei se eles escalarão o Empire State Building, mas há infinitas possibilidades.”