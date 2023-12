Will Smith sai com sósia de Jada Pinkett na Art Basel em Miami

Jada Pinkett Smith pode pensar que o tapa do Oscar salvou seu casamento com Will Smith – mas o marido parece estar cantando uma música diferente na Flórida… onde ele está rolando com a sósia dela.

O ator foi visto em Miami nos últimos dias para Art Basel… e entre quinta e sexta-feira, essa mulher misteriosa o acompanhou e sua equipe – e sim, ela é uma cópia morta de Jada… com meio que a mesma aparência de cabeça raspada.

Ela é um pouco mais gorda/curvilínea do que Jada… mas, francamente, ainda não temos certeza de quem exatamente ela é. O que sabemos, porém, é que ela tem estado ao lado de Will ultimamente e agindo de forma bastante amigável.

Pelo que podemos ver, nenhum PDA ou qualquer coisa entre eles… mas quem quer que ela seja, ela está na órbita dele. Claro, é interessante porque ela se parece exatamente com Jada – mas o mais importante, Jada acabei de receber ela nunca deixaria Will atrás dele levantou-se por ela no Oscar.

Do ponto de vista de Jada… “muitas coisas positivas vieram depois disso”. Se você perguntar a todos os outros, embora eles possam dizer o contrário – ainda não está claro como os WS realmente se sentem a respeito.

De qualquer forma, Jada não estava com Will no final da semana passada em Miami… então, embora ela possa estar dizendo que eles estão mais próximos e unidos do que nunca após o tapa – Will parece estar telegrafando outra coisa. Ei foi para a Arábia Saudita semana passada sem ela… e agora isso.

É verdade que ele fez passar o Dia de Ação de Graças com ela e o resto da família – por isso é difícil dizer o que realmente está acontecendo. Como de costume com eles, temos certeza de que é complicado… e muito mais.