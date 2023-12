‘Wonka’, de Timothée Chalamet, começa forte nas bilheterias, mas segue Depp

Timothée Chalamet está a caminho do primeiro lugar nas bilheterias neste fim de semana com seu novo filme “Wonka” – e embora os números até agora sejam impressionantes… Johnny Deep ainda reina supremo.

Os números do primeiro dia do último filme de Timmy chegaram e, como dissemos… eles são bastante sólidos no fim de semana e prometem ver ele e WB arrecadando algo entre US $ 35 e US $ 40 milhões no mercado interno quando chegar o domingo. .

Entre as prévias de quinta-feira e o dia inteiro de exibições de sexta-feira, “Wonka” arrecadou cerca de US$ 14,4 milhões até agora – o que, mais uma vez, coloca o filme voltado para a família bem à frente da concorrência. Francamente, não há muita coisa em seu caminho – apenas um monte de filmes independentes e sobras de semanas anteriores… então Tim tem um caminho relativamente claro para dominar as vendas de ingressos.

Claro, alguns queriam ver como ele se sairia em comparação com os antigos filmes ‘Wonka’ – especificamente, contra a versão de JD dos anos 2000, a iteração mais recente.

Talvez sem surpresa, os números do TC (reais/projetados) não se comparam a Johnny e Tim Burton – “Charlie e a Fábrica de Chocolate” de 2005 rendeu um pouco mais de dinheiro na época… tanto em seu primeiro dia oficial quanto no que ganhou em seu fim de semana de estreia no mercado interno.

Os números do primeiro dia do filme de JD foram de cerca de US$ 20 milhões na época, e durante o fim de semana… cerca de US$ 56 milhões. Durante toda a sua exibição teatral, ‘CATCF’ arrecadou mais de US$ 206 milhões.

Em outras palavras, Johnny’s Wonka ainda é rei em termos de dinheiro vivo – e até criticamente … manteve-se nas críticas. O mesmo vale para Timothee, aliás… seu último filme “Wonka” tem respeitáveis ​​84% ​​no Rotten Tomatoes, semelhante aos 83% de JD em sua oferta de 2005.

Agora, há um contexto para o motivo pelo qual os números de bilheteria de Tim podem não ser tão fortes em 2023 – o fato é que as pessoas simplesmente não estão indo ao cinema como costumavam… então, considerando todas as coisas, o lançamento de “Wonka” é realmente muito bom na era moderna, especialmente nesta economia.

Ah, e se você está se perguntando onde o OG Gene Wilder se encaixa em toda essa justaposição de bilheteria – sua versão de 1971 não foi tão boa nas bilheterias da época. Ganhou apenas cerca de US$ 4 milhões no mercado interno durante toda a sua gestão (US$ 22 milhões ajustados pela inflação).