‘Wonka’ de Timothee Chalamet de volta ao primeiro lugar, bilheteria se recuperou em 23

Esses problemas continuaram esta semana, com ‘A2’ caindo para o segundo lugar e o filme de Timmy retomando sua posição de líder no final de 2023 – arrecadando cerca de US$ 24 milhões até domingo… e elevando seu faturamento doméstico total para cerca de US$ 142 milhões, e seu bruto mundial para impressionantes US$ 387 milhões.

Este ano teve uma bilheteria doméstica bruta de mais de US$ 9 bilhões – o que é realmente ótimo em comparação com os últimos anos pós-pandemia (US$ 4,3 bilhões de 21 e US$ 7,3 bilhões de 22). Agora, é insignificante em comparação com o que os cinemas costumavam trazer – veja o faturamento doméstico de US $ 11,4 bilhões em 2019 – mas ainda é sólido, considerando todas as coisas, e provavelmente um sinal encorajador de que os cinemas não estão mortos!