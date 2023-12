‘Wreckless’: fãs do Jaguars furiosos com a decisão após a lesão de Trevor Lawrence

J.O EverBank Stadium de Acksonville engasgou quando seu QB titular sofreu a primeira lesão grave de sua carreira na NFL. 46 partidas consecutivas mais tarde, Trevor Lawrence caiu depois de ser acidentalmente pisado por seu OL Walker Little no Monday Night Football. Mas foi uma decisão da equipe dos Jags que deixou todos perplexos.

Depois de tentar se levantar, Lawrence sabia que algo estava errado. O quarterback tirou o capacete e bateu-o na grama. Ele foi então auxiliado por dois membros da equipe na linha lateral. No entanto, foram as imagens do QB caminhando pelos túneis com um funcionário e um policial (que interveio para ajudar) que fizeram os fãs perceberem que o quarterback estava potencialmente agravando sua lesão.

Por que os fãs ficaram bravos com a forma como os Jaguars lidaram com a lesão de Lawrence

“Onde diabos está o carrinho?”, escreveu um fã preocupado online. “Olá? Carrinho? Quais são os Jaguares fazendo?”. “ISSO É TÃO PERDIDO”, escreveu outro.

Embora os carrinhos sejam frequentemente usados ​​para lesões no final da temporada, eles também são frequentemente empregados pelas equipes como medida de precaução ao lidar com qualquer tipo de lesão nas pernas. Nesse caso, Trevor Lawrence caminhou (embora assistido) até a sala de raios X do estádio.

Foi revelado após o jogo que o quarterback está lidando com uma entorse de tornozelo o que, vendo o desenrolar do jogo, é o melhor cenário. Muitos médicos esportivos temiam uma fratura no tornozelo logo após a partida.

Enquanto Lawrence se prepara para fazer uma ressonância magnética em sua perna na terça-feira, CJ Beathard parece que terá que assumir o cargo de titular do Jags.

Ironicamente, depois do jogo, Trevor Lawrence usou um carrinho. Depois de evitar a imprensa, ele saiu do estádio e foi levado até o carro. Christian Kirk (com lesão na virilha) também deixou o estádio em um carrinho ao lado dele.