‘X’ para baixo: antiga plataforma de mídia social do Twitter falha em todo o mundo

Splataforma de mídia social ‘X‘ sofreu interrupções globais na noite de quarta-feira. Os usuários em todo o mundo geralmente conseguiam fazer login no site, mas não conseguiam visualizar os cronogramas ou até mesmo pesquisar postagens. Embora a plataforma tenha sofrido falhas desde a aquisição de Elon Musk em 27 de outubro de 2022, esta noite marca seu mau funcionamento mais significativo até o momento.

Elon Musk pede processo rápido de aprovação legal na fronteira Texas-MéxicoRoberto Ortega

De acordo com o Downdetector.com, os usuários da plataforma (e do ‘X Pro’) ficaram completamente impossibilitados de acessar as postagens. Mais de 47.000 usuários nos EUA não conseguiram fazer login no site de mídia social. A partir das 01h44 horário do leste dos EUA, os únicos recursos que funcionavam no Twitter eram a exibição de trending topics.

Uma das muitas falhas também apresentava uma tela com uma mensagem que dizia “Bem-vindo ao X!”.

As franquias da NBA, muitas das quais tiveram jogos durante a interrupção na quarta-feira, continuaram postando atualizações de jogos por meio de suas contas do Facebook e Instagram.

A mudança da marca do Twitter para ‘X’, um empreendimento tumultuado

A marca mundialmente conhecida de ‘Twitter’ foi declarada morta no domingo, 23 de julho de 2023. O logotipo do pássaro azul que se tornou um elemento básico da mídia social tinha 17 anos. O que se seguiu foi o nome ‘X’, um esforço de reformulação da marca feito em linha com a visão de Musk de um aplicativo tudo-em-um inspirado no WeChat da China. Desde então, mais problemas seguiram a rede de mídia social. As falhas de quarta-feira são apenas uma delas.