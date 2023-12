Yamaha Brasil ABRE CARGOS no Norte e no Sudeste

A Yamaha Brasil, empresa do setor automobilístico presente em todos os continentes, com atuação em diversos segmentos de mercado, está recrutando novas pessoas para compor a sua equipe. Isto é, antes de falar mais sobre, verifique quais são as opções disponíveis no presente momento:

ANALISTA COMERCIAL PL – Manaus – AM e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA DE CONTABILIDADE SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA DE MARKETING – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA DE PRODUTO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA DE RISCO DE MERCADO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ANALISTA INDUSTRIAL – Manaus – AM – Efetivo;

ASSISTENTE DE MARKETING II – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

ASSISTENTE DE TRÁFEGO II – São Paulo – SP – Efetivo;

ASSISTENTE DE TRANSPORTE I – Belém – PA – Efetivo;

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – ATENDIMENTO CONSÓRCIO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

AUXILIAR DE RELACIONAMENTO I – Jandira – SP e Híbrido – Efetivo;

CONSULTOR (A) DE NEGÓCIOS – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

DESPACHANTE – Efetivo;

ESPECIALISTA DE MANUTENÇÃO – Manaus – AM – Efetivo: Propor e conduzir projetos de Eficiência Energética com cunho na neutralização de Carbono; Elaborar planos orçamentários; Criar e monitorar indicadores;

INSTRUTOR (A) DE TREINAMENTO – Guarulhos – SP e Remoto – Efetivo;

LÍDER DE PRODUÇÃO – SOLDA – Manaus – AM – Efetivo;

SOLDADOR MIG I – Manaus – AM – Efetivo;

SUPERVISOR (A) DE PRODUTO – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

TÉCNICO (A) DE SEGUROS PL – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

TÉCNICO (A) QUÍMICO JR – Manaus – AM – Efetivo.

Mais sobre a Yamaha Brasil

Falando mais sobre a Yamaha, podemos frisar que a marca está presente em mais de 200 países ao redor do planeta, com atuação em diversos segmentos de mercado.

Ao todo, possui cerca de 70 mil colaboradores em todo o mundo. Além disso, também é bacana ressaltar que o Grupo Yamaha é constituído por oito empresas, tais quais a WaveRunner (veículos aquáticos).

Para finalizar, são mais de 420 concessionárias e pontos de venda autorizados espalhados por todo o nosso território nacional.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Yamaha Brasil já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página da Gupy. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



