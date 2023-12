Yo Gotti fazendo aulas de administração na Anderson School of Management da UCLA

Ei Gotti O foco empreendedor está destinado a ficar ainda mais nítido… o chefe do rap CMG está atualmente estudando administração na Anderson School of Management da UCLA, disse uma fonte próxima ao rapper ao TMZ Hip Hop.

É seguro dizer que Gotti receberá uma educação A + … UCLA Anderson School of Management classificada entre as 20 melhores escolas de negócios do US News & World Report do ano letivo de 2023-2024.