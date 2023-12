Yoenis Tellez apresenta o candidato a ‘Nocaute do Ano’ na eliminatória de Jake Paul

Yoenis Tellez acabou de se colocar no mapa.

Na noite de sexta-feira, Tellez enfrentou Livan Navarro em uma competição WBA Continental Latin America Super Welterweight, e o cubano de 23 anos entregou um dos melhores nocautes do ano na eliminatória de Jake Paul x Andre August no Caribe Royal Hotel. em Orlando, Flórida.

Depois de um início de luta competitivo, Tellez assumiu o controle da ação no terceiro round, quando derrubou Navarro com uma série de ganchos de direita desagradáveis, e quase fez isso novamente antes do gongo encerrar o round.

A partir daí, Tellez teve o controle do jogo e parecia bem encaminhado para vencer na decisão, até tirar os juízes da equação ao obliterar Navarro com um uppercut perfeito que fez Navarro bater na tela. O nocaute foi tão violento que Navarro ficou no chão por vários minutos depois.

Confira os destaques do devastador nocaute de Tellez abaixo.