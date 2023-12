YouTuber condenado a seis meses de prisão por queda intencional de avião

Trevor Daniel Jacob 30 anos, de Lompoc – um ex-snowboarder olímpico que enfrentava uma pena máxima de 20 anos – foi condenado a apenas 6 meses pelo juiz distrital dos Estados Unidos João F. Walter … depois de se declarar culpado de uma acusação de “destruição e ocultação com a intenção de obstruir uma investigação federal” em 30 de junho.

Os promotores federais disseram em um comunicado de imprensa recente que Jacob confessou ter orquestrado o acidente em 24 de novembro de 2021… postando o evento pré-planejado no YouTube quase um mês depois, em 23 de dezembro, com o título “I Crashed My Airplane”.