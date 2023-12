Ypê segue com INÚMERAS vagas de emprego abertas!

A Ypê, marca brasileira de produtos de higiene e limpeza pertencente à Química Amparo, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase, consulte quais são os cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Analista de Preços – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Qualidade Corporativa – Amparo – SP – Efetivo;

Analista Remuneração e Benefícios SR – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Suporte Sistemas – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista Trade Marketing Categoria – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Trade Marketing – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Operações – Amparo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Contabilidade – Amparo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Manutenção – Goiânia – GO – Efetivo;

Coordenador(a) Merchandising – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista Compras de Embalagens – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista Projetos – Amparo – SP – Efetivo;

Especialista Validação – Amparo – SP – Efetivo;

Gerente de Gestão – Amparo – SP – Efetivo;

Gerente Relações Institucionais – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Inspetor (a) de Qualidade – Amparo – SP – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – Patrocínio – MG – Efetivo;

Supervisor(a) Manutenção Frota – Salto – SP – Efetivo;

Supervisor de Logística – Goiânia – GO – Efetivo;

Supervisor de Manutenção Elétrica – Amparo – SP – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Goiânia – GO;

UX Designer – Amparo – SP e Híbrido – Efetivo;

Vendedor (a) – Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre a Ypê

Contando mais sobre a empresa, vale a pena deixar claro que a marca possui mais de 7 mil colaboradores e um portfólio com mais de 450 produtos, distribuídos em 23 categorias. É líder no segmento de higiene e limpeza, com as marcas Ypê, Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê e Action Ypê, comercializadas no Brasil e em mais de 10 países.

Além disso, suas unidades estão espalhadas pelo Brasil. Além de Amparo (SP), onde está localizada nossa sede, temos unidades em Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis e Goiânia (GO). Em 2023, inaugurou uma nova unidade em Itapissuma (PE), ampliando sua participação no Nordeste.

Por fim, a Ypê leva qualidade de ponta a ponta, cuidado, simplicidade, humildade, trabalho com disciplina, senso de dono, além de trabalho com honestidade, como base de tudo o que faz.

O que é preciso para se candidatar?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Na página, tudo o que você precisa fazer é analisar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

