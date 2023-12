Zach Wilson leva os Jets a uma grande vitória sobre os Texans; CJ Stroud sai com uma concussão

Zach Wilson lançou um par de passes para touchdown no segundo tempo em seu retorno de um banco de dois jogos, Nova Iorque desligar CJ Stroud antes que o quarterback novato do Houston saísse tarde com uma concussão e os Jets encerrassem uma seqüência de cinco derrotas consecutivas com uma vitória por 30-6 sobre o Texanos no domingo.

Wilson teve 27 de 36 para 301 jardas – seu terceiro jogo na carreira de 300 ou mais jardas – em facilmente seu melhor desempenho da temporada depois de jogar a favor do já dispensado Tim Boyle.

Breece Hall e Randall Cobb pegou passes para touchdown e Xavier Gipson correu atrás de uma pontuação para o Jatos (5-8), que alcançou 30 pontos pela segunda vez nesta temporada e a primeira desde que derrotou o Denver por 31-21 na Semana 5.

Stroud saiu faltando 6h30 para o final quando foi atropelado Quinn Williamscaiu para trás e sua cabeça pareceu quicar no Estádio MetLife território. Ele foi examinado brevemente na linha lateral antes de caminhar para o vestiário. O Texanos anunciou que Stroud estava pronto para o jogo e Davis Moinhos o substituiu.

Stroud, que chegou liderando a NFL em passes de jardas, não conseguiu fazer muito contra uma defesa agressiva dos Jets. Ele tinha apenas 10 de 23 arremessos para 91 jardas, o mínimo da temporada, antes de sair com um ferimento na cabeça. O Texanos (7-6) terminou com apenas 135 jardas no total e acertou 1 em 12 na terceira descida.

Agora, eles terão que ver se Stroud estará pronto para o jogo do próximo domingo contra o rival sul da AFC, Tennessee.

O Jatos finalmente rompeu o jogo sem gols na abertura do segundo tempo, quando Wilson encontrou Cobb para um touchdown de 15 jardas.

Os Jets, repentinamente felizes com o TD, atacaram novamente em sua próxima investida com Gipson recebendo uma transferência de Wilson e indo para a end zone para um placar de 9 jardas que fez o 14-0 – a maior vantagem de Nova York na temporada até aquele ponto – faltando 4:31 para o fim do terceiro quarto.

Nova Iorque estava dirigindo novamente em sua próxima posse, mas Wilson lutou por 11 jardas antes de Christian Harris tirar a bola das mãos do quarterback e Khalil Davis se recuperar.

Stroud e os texanos aproveitaram a vantagem, avançando rapidamente no campo em passes de 26 jardas para Andrew Beck e 23 para Brevin Jordan. Uma interferência de passe para Tony Adams na end zone colocou a bola em 1 e Devin Singletary correu para o meio para um touchdown.

Matt Ammendola perdeu o ponto extra, deixando os Jets liderando por 14-6 no quarto período.

Wilson e os Jets se recuperaram da virada marchando pelo campo em sua próxima posse de bola, coroado por um Hall aberto fazendo um passe de 3 jardas para um touchdown para fazer o 21-6 com 9:27 restantes.

Greg Zuerlein chutou um field goal de 51 jardas através das gotas de chuva para colocar o New York em vantagem por 24-6. Ele acrescentou chutes de 55 e 44 jardas para coroar o placar.

INÍCIO LENTO

Nenhum dos times conseguiu fazer nada no primeiro tempo sob a chuva torrencial, a primeira vez que houve dois primeiros quartos sem gols desde que o San Francisco derrotou o Washington por 9 a 0 na semana 7 da temporada de 2019.

Foi a primeira vez que os Texans jogaram sem gols no primeiro tempo, e a primeira para os Jets desde a semana 4 de 2007, na derrota por 17-14 para o Buffalo.

As equipes combinaram 11 punts – seis de Houston, cinco de Nova York – e apenas 10 first downs – cinco de cada.

LESÕES

Com Houston já jogando sem WR Tank Dell (perna quebrada), WR Nico Collins saiu cedo com uma lesão na panturrilha. … Os texanos CB Tavierre Thomas e LB Blake Cashman sofreram lesões nos tendões da coxa no primeiro tempo e não retornaram. … O estreante em Houston, DE Will Anderson, sofreu uma lesão no tornozelo no quarto período.

A SEGUIR

Texans: Viaje para o Tennessee para enfrentar os Titãs no próximo domingo.

Jatos: Vá para Miami para enfrentar os Dolphins, rivais da AFC East, no próximo domingo.