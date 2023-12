Zion Williamson sob ataque novamente por evidente excesso de peso durante o jogo Lakers-Pelicans

Tele Torneio da temporada da NBA jogo da semifinal entre o Pelicanos de Nova Orleans e Los Angeles Lakers deveriam ter um confronto divertido entre LeBron James e Zion Williamson. Desde que ele estava em Duque, Zion tem sido considerado um telante geracional, mas o garoto esteve completamente ausente de um jogo importante na quinta-feira. O resultado desse jogo foi uma vitória do Lakers por 44 pontos, com Zion marcando apenas 13 pontos. Um clipe desse jogo mostra Zion completamente despreocupado liderando um ataque dos Pelicanos e perdendo rapidamente a posse de bola. Era normal que relatos sobre seu comportamento recente começassem a surgir depois de um constrangimento tão grande.

Zion Williamson parece frustrado com os Pelicanos

Zion Williamson odeia não ouvir a comissão técnica

Um relatório explosivo de Christian Clark do NOLA.com afirma que o jogador é constantemente orientado a melhorar sua dieta e condicionamento físico e ele não dá ouvidos a ninguém. Até ele admitiu após a derrota que precisa ser mais agressivo em quadra, mas esse relato sobre sua dieta nunca foi reconhecido ou mencionado. O resultado da última quinta-feira é mais um alerta para todos aqueles que continuam acreditando que Zion Williamson mudou de atitude e é mais responsável perante a instituição que o paga. As pessoas não tendem a mudar seus hábitos da noite para o dia. Zion Williamson é apenas o exemplo mais recente disso, ele precisa passar por um processo.

Além disso, o pessoal da plataforma X tem criticado Zion por diversos motivos, o principal deles é sua suposta predileção por festas. O torneio da temporada foi disputado em Las Vegas e as pessoas não podem deixar de pensar que seu fraco desempenho se deve à vida noturna de Sin City. Em um clipe antes do jogo, Zion simplesmente sorriu quando questionado sobre o que ele e seus companheiros fariam se ganhassem o troféu. Essa travessura em seu sorriso deveria ser mais do que suficiente para fazer as pessoas perceberem que ele ainda está tramando algo ruim.