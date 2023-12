Zumbi Coreano sobre decisão de se aposentar do MMA: ‘Senti que não tenho mais aquele queixo’

O Zumbi Coreano ainda está se adaptando à vida fora da jaula.

Em agosto, Zombie – cujo nome verdadeiro é Chan Sung Jung – se aposentou oficialmente do MMA após derrota por nocaute para Max Holloway na luta principal do UFC Cingapura. Com apenas 36 anos e um dos melhores pesos penas do mundo, Zombie poderia continuar lutando, mas Zombie diz que, pelo andamento da luta, ele sabia que era hora de ir embora.

“O engraçado dessa luta é que me lembro de cada segundo da luta”, disse Zombie recentemente em A hora do MMA. “Desde o momento em que caí, cada soco que dei, cada soco que me atingiu. No segundo round, quando fui derrubado, vi o soco chegando, pensei ter desviado, mas fui derrubado. Eu estava tipo, ‘O que me atingiu?’ No primeiro round fiquei um pouco cambaleando e no terceiro todos viram que fui derrubado.

“Depois de vivenciar esses momentos, senti que não tenho mais aquele queixo. Tenho sofrido danos cerebrais ao longo dos anos, então não tenho mais aquele queixo. Não vou citar nomes, mas há lutadores que quando eram jovens tinham um queixo muito bom, mas à medida que envelhecem sofrem danos cerebrais, o queixo fica mais fraco e caem com frequência. Se o lutador não reconhecer o fato de que envelheceu e seu queixo ficou mais fraco, o final não será tão agradável. Eu não queria me tornar aquele lutador, então decidi me aposentar naquele momento.”

Apesar de nunca ter sido campeão, Zombie é um dos lutadores mais queridos da história do MMA. Conhecido por seu estilo emocionante e cheio de ação e pela durabilidade que lhe rendeu o nome de “Zumbi”, Jung deixou o UFC como entrou na promoção: caótico e violento. Depois de quase ser finalizado no segundo round, Zombie saiu para o terceiro round contra Holloway e começou uma briga que ele diz ter sido uma reminiscência de sua primeira luta sob a bandeira da Zuffa, sua guerra com Leonard Garcia em 2010.

“Eu definitivamente queria mostrar ao público o clássico Zumbi”, disse Jung. “Se a torcida assistiu minha primeira luta no WEC, foi assim que lutei originalmente. Eu meio que queria fazer um show para os fãs e voltar para a minha versão antiga e fazer um show. Eu meio que saí do jeito que entrei nesta organização. Estou feliz que a luta tenha corrido como foi.”

Se Zombie tivesse vencido a luta, ele disse que teria tentado fazer o UFC retornar à Coreia do Sul para uma revanche contra Brian Ortega ou Yair Rodriguez. Em vez disso, ele ficou olhando para trás, para uma carreira pela qual diz ser extremamente grato.

“Antes de colocar as luvas, eu realmente não senti nada, mas depois que coloquei as luvas na lona e me curvei ao lado das luvas, foi uma emoção que nunca senti antes”, disse Zombie. “Estar no final de um capítulo da sua vida é algo inexplicável. Ao mesmo tempo, senti gratidão pelo UFC e pelas luvas do UFC porque me deram uma vida incrível, então era isso que eu estava sentindo.”

E embora o final possa não ter sido exatamente o que Zombie queria, não foi de todo ruim. Enquanto ele saía da jaula pela última vez, os torcedores no Singapore Indoor Stadium cantaram sua música de saída, “Zombie” do The Cranberries, em homenagem a ele, resultando em uma das cenas de aposentadoria mais comoventes da história do MMA. Isso, e tudo sobre a luta, exceto o resultado, fazem dele o momento favorito de Zombie em sua carreira.

“A luta de Max Holloway, porque tudo foi perfeito, o momento, meu oponente sendo Max Holloway, o público, a multidão, o amor que eles demonstraram por mim”, disse Zombie. “Já tive minha cota de lutas na vida, mas essa é a única luta da qual não me arrependo depois de encerrada, mesmo tendo perdido por nocaute. Essa é a única luta da qual não me arrependo completamente, então escolheria minha última luta como a mais memorável.”

Quanto ao que vem por aí para Zombie, ele já é um YouTuber de sucesso e disse que tem planos de permanecer conectado ao MMA no futuro, talvez com um programa que busca encontrar e desenvolver talentos emergentes do MMA asiático. E embora a porta do MMA possa ter se fechado, Zombie diz que é possível que ele não esteja totalmente satisfeito com os esportes de combate.

“Meu coração e cada parte do meu corpo dizem que eu poderia lutar de novo, mas acho que é hora de reconhecer que, no que diz respeito ao MMA, provavelmente não poderei lutar de novo”, disse Zombie. “Acho que é hora de reconhecer isso.

“Se eu tiver oportunidade, talvez boxe? Muitos lutadores de MMA experimentam o boxe, então por que não eu? O boxe seria divertido para mim.