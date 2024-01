10 maneiras de consertar postagem do Instagram travada no envio

O Instagram é uma das principais plataformas de mídia social famosa por seus recursos de compartilhamento de fotos. No entanto, esta plataforma de compartilhamento de fotos tem seu próprio conjunto de peculiaridades. Entre elas, uma das peculiaridades mais perturbadoras é a postagem do Instagram travar no envio. O problema tem sido generalizado, com usuários de Android e iOS sofrendo igualmente. Se você também estiver enfrentando o mesmo problema, aqui está nosso guia para ajudá-lo.

O que é a postagem do Instagram travada no envio?

Instagram é uma plataforma de compartilhamento de fotos em mídia social. As pessoas o usam para compartilhar fotos, vídeos e outros tipos de conteúdo curto com seus amigos. Agora, quando o usuário faz upload de algo, são três etapas: enviar, finalizar e pronto. Agora, as duas últimas etapas são mais fáceis porque o Instagram simplesmente codifica o vídeo ou a foto. Porém, quando a postagem trava no envio, as coisas ficam difíceis.

O principal problema por trás desse problema parece ser a internet. Porém, o problema também fica evidente com usuários com alta velocidade de internet. Portanto, se você estiver enfrentando o mesmo problema, o problema principal pode estar oculto em qualquer lugar e você precisa corrigi-lo seguindo este guia.

Como consertar postagens do Instagram travadas no envio?

Se uma postagem do Instagram travou no envio, você pode corrigi-la facilmente seguindo as etapas listadas neste guia. Além disso, recomendamos que você não pule nenhuma correção para chegar à causa raiz do problema.

Verifique a sua conexão com a internet

No Instagram ou em qualquer outra plataforma de mídia social com muita internet, como o Snapchat, a velocidade da internet é de primordial importância. Se a velocidade da internet for lenta, nada funcionará conforme o esperado. Sejam postagens ou reels, mesmo que você não possa compartilhar reels com seus amigos se sua internet estiver lenta. Se você estiver percorrendo o perfil de alguém, será novamente interrompido por um símbolo de carregamento.

Existem várias maneiras de melhorar a velocidade da Internet. A primeira coisa que você deve fazer é acessar o site do Speed ​​Test e verificar a velocidade da sua internet. Se estiver abaixo de 5 MBPs, é natural que ocorram problemas. Se estiver acima, você pode tentar se aproximar do roteador. Porém, se você estiver usando Internet Móvel, alterne o modo voo e verifique se está fixo ou não. Se nada disso ajudar, fale com seu provedor de serviços de Internet para melhorar a velocidade.

A segunda maneira de corrigir a postagem do Instagram no envio é verificar se o aplicativo Instagram precisa de uma atualização. O Instagram lança atualizações regularmente para tornar o aplicativo mais fácil e rápido. No entanto, as versões anteriores do Instagram pararam de funcionar algumas semanas após o lançamento de uma nova versão. Se você não atualiza o Instagram há algum tempo, agora é hora de atualizá-lo. Aqui estão as etapas:

Para Android:

Abra a Play Store. Pesquise Instagram e toque no primeiro resultado. Existem dois botões. Desinstale e atualize. Toque no último. Seu aplicativo Instagram será atualizado algumas vezes dependendo da velocidade da sua internet.

Para iOS:

Abra a App Store. Pesquise Instagram e toque nele. Toque em Atualizar.

Assim que o aplicativo Instagram for atualizado, espere um pouco antes de abri-lo. Ao abri-lo, tente postar uma foto ou vídeo e verifique se ele está travando no envio ou se você consegue ver Finalizando. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

Limpar cache do Instagram

A próxima maneira de consertar uma postagem do Instagram travada no envio pode ser corrigida limpando o cache. Durante o uso, muito cache é coletado para tornar o aplicativo mais rápido. Por outro lado, o cache é corrompido após um determinado período de tempo. Quando isso acontece, suas postagens do Instagram podem travar no envio e você também pode notar algumas outras anormalidades no aplicativo. Se for esse o caso, aqui estão as etapas para limpar o cache:

Para Android:

Pressione e segure o aplicativo Instagram por 2 segundos. No menu pop-up, toque em Informações do aplicativo. Na próxima página, toque em Uso de armazenamento. Agora, toque em Limpar Cache. Feche tudo.

Para iOS:

No iOS, não existe o conceito de cache de aprendizagem. Em vez disso, oferece apenas o descarregamento de um aplicativo que, em termos de Android, é semelhante ao Clear Data. Se você fizer isso, terá que fazer login no Instagram novamente para todas as contas. Aqui estão as etapas:

Abrir configurações. Toque em Geral. Procure o armazenamento do iPhone e toque nele. Agora você verá a lista de aplicativos instalados. Encontre o Instagram e toque nele. Clique em Descarregar aplicativo. Feche tudo.

É isso. Agora verifique se o Instagram está funcionando perfeitamente ou não. Caso contrário, prossiga com a próxima correção.

Saia e faça login novamente

Outro método que vale a pena tentar é sair e fazer login novamente. Embora tenha sido comprovado que esse método funciona na maioria dos casos, também pode não funcionar se você tiver feito isso recentemente. No entanto, vale a pena tentar fazer isso porque vimos que funciona para a maioria dos usuários.

Basta fazer login no aplicativo Instagram acessando seu perfil e tocando nas três linhas no canto superior direito. O mesmo processo acontece com o iOS. Quando terminar, feche o Instagram e faça login no Instragam novamente depois de algum tempo. Verifique se você consegue enviar uma postagem para o Instagram ou não.

Verifique os servidores do Instagram

Outra coisa que você não pode ignorar é que os servidores do Instagram podem ficar inativos por um momento. Embora seus tempos de inatividade sejam bastante curtos, vale a pena conferir.

O Instagram, como qualquer outra plataforma de mídia social, depende de seus servidores. Se eles estiverem inativos, talvez você não consiga fazer upload de postagens, rolos ou fotos. Você pode conferir a página do DownDetector para Instagram e saber se está enfrentando o problema ou mesmo outros. O gráfico lhe dirá isso.

Verifique se há baixo consumo de energia e economia de bateria

Se o modo de baixo consumo de energia no iPhone e o modo de economia de bateria no Android estiverem ativados, você poderá enfrentar problemas semelhantes. Esses recursos limitam o uso de dados, brilho da tela, potência do processador e tudo mais para aumentar a vida útil da bateria. Uma maneira fácil de entender isso é observar o ícone da bateria. Se o ícone da bateria parecer amarelo, o modo de economia de bateria ou baixo consumo de energia está ativado. Aqui estão as etapas para desativá-lo:

Para Android:

Abaixe a gaveta de notificação. Toque em Bateria Economizador para desligá-lo.

No iPhone:

Abrir Configurações. Toque em Bateria. Alternar Baixo consumo de energia modo.

Reinstalação do Instagram

A última e última maneira de consertar o travamento do Instagram no envio de postagens é reinstalar o Instagram. A reinstalação garantirá que todos os arquivos necessários sejam carregados novamente. Quando isso acontecer, o Instagram terá tudo colocado corretamente. Portanto, você não deverá enfrentar problemas após a reinstalação.

Agora, as postagens do Instagram não devem ficar presas no envio. Se você já tentou reinstalar e ainda não funcionou, tente fazer o mesmo em outra conta. É possível que haja alguma restrição imposta à sua conta, que você não consegue ver. Esperamos que este guia tenha ajudado você.

