10 maneiras de corrigir muitas inscrições no ChatGPT com o mesmo erro de IP

Não é nenhuma surpresa que a popularidade do ChatGPT esteja aumentando, já que seus poderosos recursos de geração de linguagem são cada vez mais procurados. Tornou-se evidente que muitos novos usuários estão se inscrevendo a partir do mesmo endereço IP. No entanto, potenciais riscos de segurança estão associados a esta questão, bem como preocupações sobre a utilização justa do serviço. Então, você deseja consertar o ChatGPT. Existem muitas inscrições do mesmo IP? Vamos verificar as correções neste guia.

Por que ocorre o erro “ChatGPT muitas inscrições do mesmo IP”?

Para implementar correções, é essencial compreender as causas raízes de múltiplas inscrições de um endereço IP. Aqui estão algumas causas comuns:

Erro do usuário: Quando os usuários criam acidentalmente contas duplicadas devido a mal-entendidos no processo de inscrição ou dificuldades técnicas. Atividade maliciosa: Exploração do sistema por indivíduos ou robôs automatizados para fins maliciosos, como spam. Configuração de rede: Quando vários usuários usam o mesmo endereço IP, como em instituições educacionais ou locais públicos, pode parecer que estão conectados a uma rede compartilhada. Uso de proxy: Um usuário proxy ou VPN pode se inscrever inadvertidamente com o mesmo endereço IP várias vezes.

Como consertar ChatGPT: muitas inscrições do mesmo IP

Para mitigar o problema de muitas inscrições do mesmo endereço IP, vamos identificar as causas potenciais e então explorar soluções eficazes:

Use uma rede diferente

Se a sua conexão com a Internet estiver instável, certifique-se de que ela seja forte e estável. ChatGPT é um software de carga pesada, portanto a Internet deve ser forte para funcionar corretamente. Veja se você consegue resolver o problema de muitas inscrições do mesmo IP conectando-se a outra rede ou dispositivo. Você pode usar isso se estiver recebendo muitas inscrições OpenAI do mesmo endereço IP.

Verifique o status do servidor ChatGPT

Também é possível que os servidores ChatGPT estejam em manutenção, o que pode causar erro de capacidade. Vá para Detector de Down, pesquise “OpenAI” e clique em Pesquisar para descobrir se esse é o caso. É sua única opção esperar que o OpenAI corrija muitos problemas relatados se houver muitos problemas relatados.

Limpe o cache do seu navegador

Também pode ser possível corrigir o erro “ChatGPT muitas inscrições do mesmo IP” limpando os dados de cache do seu navegador. No Google Chrome, siga estas etapas necessárias:

Primeiro, abra o Google Chrome, clique nos três pontos verticais no canto superior direito e clique em Configurações. Privacidade e segurança. Depois, na barra lateral esquerda, clique em Para limpar os dados de navegação, selecione Limpar dados de navegação. Certifique-se de que Cookies e outros dados do site e Imagens e arquivos de cache caixas estão marcadas. Apagar os dados opção. Selecione osopção. Você pode verificar quando o problema foi resolvido reiniciando o Google Chrome.

Desative extensões do navegador

É possível aumentar sua produtividade usando extensões de navegador. No entanto, alguns podem causar problemas com a funcionalidade do navegador, como o que você está enfrentando atualmente. Para melhorar o desempenho do ChatGPT, você também pode desabilitar quaisquer extensões que possam estar interferindo.

Para fazer isso, você precisará identificar extensões de navegador problemáticas e removê-las:

Navegue até “Extensões”No seu navegador. Desligar todas as extensões. todas as extensões. Na próxima etapa, habilite as extensões uma por uma até que o erro apareça novamente. Você deve excluir a extensão se a identificar como problemática.

Não crie várias contas

A criação de várias contas com endereços de e-mail diferentes pode acionar a mensagem de erro “muitas inscrições do mesmo IP” no OpenAI. Quando isso acontecer, você deve esperar algumas horas antes de criar uma nova conta. Além disso, o OpenAI está limitado a determinadas contas, portanto você não deve usá-lo.

Use um serviço VPN

O uso de um serviço de rede privada virtual (VPN) também pode ser eficaz na correção do erro “ChatGPT muitas inscrições do mesmo IP”. Com uma VPN, a sua ligação à Internet pode ser encaminhada através de um servidor numa localização geográfica diferente, alterando assim o seu endereço IP. Com esse truque, você pode se inscrever no ChatGPT sem ter que lidar com a restrição de IP do OpenAI.

No entanto, você pode escolher entre vários serviços VPN, incluindo gratuitos e pagos. Portanto, para garantir uma experiência de navegação tranquila e segura, escolha um serviço VPN que ofereça vários locais de servidor.

Use o modo de navegação anônima no navegador

Se você usar um modo de navegação anônima ou privada em seu navegador, não receberá o erro “ChatGPT Muitas inscrições do mesmo IP”.

Se você usar o modo de navegação anônima em seu navegador, seus dados e cookies salvos não serão usados, o que às vezes pode levar a bugs. Para ativar o modo de navegação anônima, siga estas etapas:

Abra seu navegador.

Clique no janela anônima opção.

Bate-papoGPT . Usando esta janela anônima, visite

Inscrever-se para ChatGPT novamente.

Reinicialize seu modem

É importante ter em mente que essa correção só é aplicável quando você usa dados móveis, pois você muda constantemente de endereço IP. Neste caso, você deve realizar uma reinicialização completa. Em outras palavras, desligue seus dispositivos por cerca de 60 segundos.

Você pode receber um novo endereço IP do seu provedor de serviços de Internet (ISP) ao reiniciar o computador. Se precisar reiniciar seus dispositivos após desligá-los, talvez seja necessário repetir esse processo várias vezes.

Tente acessar o ChatGPT de um endereço IP diferente

A maneira mais fácil de contornar o erro “ChatGPT Muitas inscrições do mesmo IP” é usar um endereço IP diferente para acessar o ChatGPT. Você pode tentar conectar-se ao ChatGPT com uma conexão ou dispositivo diferente se tiver a opção de conectar-se a vários. Ao fazer isso, você receberá um novo endereço IP, que permitirá que você se inscreva sem ser bloqueado.

O erro “ChatGPT muitas inscrições do mesmo IP” do ChatGPT pode ser causado por muitos registros múltiplos pelo mesmo endereço IP. Se você tentou todos os métodos acima e ainda não consegue acessar o ChatGPT, entre em contato com a equipe de suporte do ChatGPT. A experiência deles pode ajudá-lo a resolver esses problemas e oferecer soluções personalizadas. Se precisar de ajuda com o ChatGPT, veja como você pode entrar em contato:

Visite a website oficial do ChatGPT. Contate-nos” ou “Apoiar” seção. Na parte inferior da página inicial, geralmente você encontra um “” ou “” seção. Posteriormente, dependendo de suas necessidades, você pode escolher entre e-mail, chat ao vivo ou sistema de tickets de suporte, Forneça detalhes relevantes se você estiver enfrentando um problema como “Muitas inscrições do mesmo IP” ou qualquer outro. Dependendo do número de solicitações de suporte, pode levar algum tempo para que o ChatGPT responda.

