16 anos? Certidão de nascimento da sensação dos dardos, Luke Littler, revelada antes da final do Campeonato Mundial de Dardos

Lucas Menor é indiscutivelmente o maior nome do esporte britânico no momento, já que o jovem de 16 anos chegou à final do Campeonato Mundial de Dardos.

Não é apenas a sua tenra idade que torna esta conquista incrível, é o facto de ele parecer muito mais velho do que a sua idade. Há muitos que se recusam a acreditar que ele é tão jovem quanto afirmam.

Após polêmica sobre a idade do finalista mundial, que busca se tornar o mais jovem campeão de todos os tempos, vazou um documento mostrando que ele nasceu em 2007.

O inglês fez história ao se tornar o mais jovem finalista de um Campeonato Mundial, com apenas 16 anos.

Tem havido barulho constante desacreditando seus esforços, tanto nas redes sociais que a mídia britânica publicou a certidão de nascimento do jogador na quarta-feira.

O certificado afirma que Menor nasceu em 21 de janeiro de 2007 no Noth Cheshire Hospital NHS Trust em Warrington.

Littler não consegue acreditar em seu sucesso

Antes da final de quarta-feira contra Lucas HumphriesLittler disse: “É simplesmente inacreditável. Inacreditável até pensar que estou na final. Queria apenas ganhar um jogo e voltar depois do Natal e ainda estou de pé.

“Neste Campeonato Mundial não tenho nada a perder. É apenas um lance livre para mim.

“Não há pressão. É a primeira vez que estou aqui e ainda estou aqui, por isso vou com calma e jogo a jogo.”