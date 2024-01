1ª ANTECIPAÇÃO do BOLSA FAMÍLIA de 2024 é confirmada e beneficiários pulam de alegria!

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro cujo objetivo é combater a pobreza e promover a inclusão social. Desde o seu lançamento, o programa tem beneficiado milhões de famílias em todo o país, oferecendo um auxílio financeiro que pode fazer toda a diferença na vida de quem mais precisa.

Neste artigo, vamos trazer todas as informações que você precisa saber sobre o Bolsa Família em 2024. Vamos falar sobre o valor do benefício, os adicionais disponíveis, a antecipação do pagamento e muito mais. Continue lendo e fique por dentro de todas as novidades do programa.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda cujo objetivo é combater a pobreza e promover a inclusão social. Ele foi criado em 2003, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e desde então tem se mostrado uma ferramenta eficaz no combate à desigualdade social.

O programa atende famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um auxílio financeiro mensal que pode variar conforme a composição familiar e a renda per capita de cada família. O valor mínimo do benefício em 2024 é de R$ 600, mas esse valor pode ser maior de acordo com a situação de cada família.

Adicionais do Bolsa Família em 2024

Além do valor básico do Bolsa Família, existem três adicionais que podem ser pagos aos beneficiários em 2024. São eles:

Benefício Primeira Infância: Destinado a famílias que possuem crianças com idade entre 0 e 6 anos. O valor do benefício é de R$ 150 por criança. Benefício Variável Familiar: Pago às famílias que possuem gestantes e/ou crianças com idade entre 7 e 12 anos incompletos e/ou adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor do benefício é de R$ 50 por pessoa. Benefício Variável Familiar Nutriz: Destinado a famílias com crianças de até 6 meses de idade. O valor do benefício é de R$ 50.

É importante ressaltar que esses adicionais são cumulativos, ou seja, uma família que se enquadra em mais de uma categoria pode receber o valor de cada adicional correspondente.



Você também pode gostar:

Possíveis mudanças no valor do Bolsa Família em 2024

Até o momento, não houve alteração no valor médio do Bolsa Família em relação a 2023. No ano passado, o benefício teve um valor médio de R$ 688,97. No entanto, é importante ressaltar que o valor do Bolsa Família pode variar de acordo com a composição familiar e a situação socioeconômica de cada beneficiário.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, informou que a discussão sobre o valor do Bolsa Família será retomada em breve. Para o cálculo, serão levadas em conta as quantias atualizadas do salário mínimo, dólar e do custo de alimentos. Portanto, é possível que ocorram mudanças no valor do benefício ao longo do ano.

Antecipação do Bolsa Família em janeiro de 2024

Neste mês de janeiro, o programa irá realizar um pagamento antecipado para um grupo específico de beneficiários, como medida de auxílio emergencial em virtude das fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro.

Nos últimos dias, o estado do Rio de Janeiro enfrentou fortes chuvas que causaram estragos e impactaram severamente a rotina da população. Diante dessa emergência, o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo pagamento do Bolsa Família, anunciou a possibilidade de antecipação do benefício para os moradores de cidades onde o estado de emergência ou calamidade pública seja decretado.

A antecipação do pagamento do Bolsa Família para os moradores do Rio de Janeiro será realizada no dia 18 de janeiro. Todos os beneficiários dos municípios contemplados com a antecipação receberão o pagamento nessa data. Já para as demais localidades do país, o calendário de pagamentos seguirá a ordem convencional adotada pela Caixa Econômica Federal.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2024

O pagamento antecipado do Bolsa Família para os moradores do Rio de Janeiro é uma medida emergencial de auxílio às famílias afetadas pelas fortes chuvas no estado. O programa continua atendendo milhões de famílias em todo o país, oferecendo um suporte financeiro essencial para a promoção da inclusão social e combate à pobreza.

Confira abaixo o calendário regular de pagamentos do Bolsa Família em janeiro de 2024 para os demais:

NIS encerrado em Data de Pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 22 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 29 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro

Como será realizado o pagamento?

O pagamento do Bolsa Família é realizado através da poupança social do Caixa Tem, uma conta digital que permite a movimentação financeira do benefício social. Os valores são creditados diretamente nas contas dos beneficiários, conforme o NIS de cada família.

Ademais, o Bolsa Família é um programa social fundamental para combater a pobreza e promover a inclusão social no Brasil. Em 2024, o programa continua atendendo milhões de famílias em todo o país, oferecendo um suporte financeiro essencial para suprir as necessidades básicas.

Fique atento ao calendário de pagamentos e utilize corretamente o valor recebido, garantindo assim a melhoria das condições de vida. O Bolsa Família é uma ferramenta importante para promover a igualdade e a dignidade das famílias brasileiras.