2024 com dinheiro no app: Conheça essas 5 funções do Nubank!

O Nubank, gigante do setor bancário digital, apresentou uma coleção de ferramentas inovadoras para controle financeiro em 2023. Essas ferramentas incluem a Nucoin, uma moeda digital integrada ao programa de fidelidade do Nubank, e a plataforma Nubank Cripto, que possibilita a negociação de várias criptomoedas. Além disso, os ETFs e as Caixinhas PJ, uma expansão do popular recurso já existente para contas individuais, também foram introduzidas. Esta matéria do Notícias Concursos detalhará como cada uma dessas ferramentas funciona e como você pode utilizá-las para investir e economizar dinheiro nos próximos meses.

1. Nucoin

A Nucoin é uma criptomoeda lançada pelo Nubank como parte de seu programa de fidelidade e recompensas. Esta moeda digital, que é gratuita, premia a participação ativa dos usuários. Os clientes têm controle total sobre a gestão de seus tokens, podendo congelá-los para avançar no programa de fidelidade ou convertê-los em dinheiro.

A Nucoin é parte integrante de um programa de recompensas co-desenvolvido pelos clientes e parceiros do Nubank. Assim, a plataforma evolui constantemente, oferecendo mais benefícios à medida que a tecnologia blockchain e o mercado de criptomoedas se expandem.

Os benefícios de aderir ao programa incluem um airdrop inicial de Nucoins, sorteios com prêmios de até R$ 1 milhão, cashback em Nucoin para transações com cartões Nubank e compras de criptomoedas pela Nubank Cripto.

Para encontrar o Nucoin, basta acessar a guia de finanças, representada pelo símbolo “$” no menu inferior do app do Nubank. Para ativar, é só clicar em “Aceitar meus Nucoins” e você ganhará 200 moedas iniciais.

2. Nubank Cripto

O Nubank Cripto é uma plataforma do Nubank que permite aos usuários negociar criptomoedas. Recentemente, o Nubank anunciou a inclusão da USD Coin (USDC) em sua lista de ativos disponíveis.

O USDC é uma stablecoin – uma criptomoeda com valor atrelado ao dólar americano, proporcionando menor volatilidade em comparação com outras criptomoedas e proteção contra a inflação local. Essa inclusão resultou de uma parceria com a Circle, uma empresa global que emite o dólar digital.



Você também pode gostar:

A adição do USDC ao Nubank Cripto tem como objetivo diversificar as opções de criptomoedas disponíveis para os clientes. Em 2023, a plataforma adicionou um total de 11 novas criptomoedas, totalizando 15 ativos digitais, incluindo Nucoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon Matic, Uniswap, Polkadot, Avalanche, Stellar Lumens, Arbitrum, Optimism, Chainlink e Solana.

3. ETFs

O Nubank também oferece uma opção de investimento em Exchange Traded Funds (ETFs). O ETF do Nubank, conhecido como Nu Renda Ibov Smart Dividendos (código NDIV11), é um fundo de investimento negociado na bolsa de valores B3.

Este ETF proporciona a todos os investidores, independentemente de sua relação com o Nubank, a oportunidade de receber pagamentos mensais de dividendos e investir por meio de uma corretora.

4. LCI e LCA

O Nubank também permite aos clientes investir em Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) diretamente de seu aplicativo.

Esses títulos de renda fixa são emitidos por instituições financeiras para captar recursos destinados aos setores imobiliário e do agronegócio. Ambos são isentos de Imposto de Renda (IR) e são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o valor de R$ 250 mil por CPF e instituição financeira.

5. Caixinhas PJ

As Caixinhas PJ do Nubank são uma extensão do recurso já disponível para contas de pessoas físicas, agora oferecendo a clientes com contas de Pessoa Jurídica (PJ) a oportunidade de organizar e planejar suas finanças de maneira prática.

Essas Caixinhas funcionam como uma ferramenta de investimento e gestão financeira, já que permitem que empreendedores depositem dinheiro de forma simples, além de estabelecerem metas específicas e obterem rendimentos.