2024 NFL Playoffs Power Rankings: Quem são os favoritos para vencer o Super Bowl?

lt;HIT gt;Houston lt;/HIT gt; lt;HIT gt;Texans lt;/HIT gt; O cornerback Desmond King II (25) é cobrado por pênalti após uma forte pancada no wide receiver do Indianapolis Colts, Michael Pittman Jr. (11), durante o segundo tempo de um jogo de futebol americano da NFL no sábado, 6 de janeiro de 2024, em Indianápolis. (Foto AP/Darron Cummings)Darron CummingsPA