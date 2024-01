2024 será o ano dos concursos públicos: mais de 100 mil vagas estão previstas

Milhares de vagas serão abertas em 2024 em concursos públicos de norte a sul do Brasil.

Quem deseja conquistar uma vaga no serviço público está com a faca e o queijo na mão. Isso porque o ano de 2024 promete ser o ano com as maiores oportunidades dos últimos tempos, especialmente no âmbito federal.

Estão previstas mais de 100 mil vagas para todo o país nas mais diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade.

Além do Concurso Nacional Unificado que prevê a contratação ainda em 2024 de 6.640 novos servidores, outros órgãos públicos realizarão seleções importantes como é o caso da Caixa Econômica e o Bacen (Banco Central).

Isso sem falar nos concursos de níveis estaduais e municipais que trarão vagas nas áreas de segurança, saúde, educação, fiscal, entre outras.

Ou seja, quem tiver disciplina e constância nos estudos está praticamente com a vaga garantida.

Concursos 2024 irão concentrar vagas para níveis médio e superior

O ano de 2024 terá vagas, em sua grande maioria, para cargos de níveis médio e superior em diferentes áreas, o que aumenta significativamente a chance e o número dos candidatos que disputarão as vagas.

No CNU, por exemplo, das 6.640 vagas oferecidas no total, 692 são para cargos de nível médio.



Você também pode gostar:

Já para a Caixa Econômica serão 4.000 vagas para nível médio. As Forças Armadas também trazem oportunidades para os concurseiros. Na Aeronáutica, por exemplo, estão disponíveis 100 vagas para nível médio para a graduação de sargento.

Para os cargos de nível médio, o foco está, principalmente, nas carreiras administrativas, apesar de também haver possibilidades para cargos de nível técnico em áreas como informática, saúde e indústria.

Salários altos e estabilidade são atrativos para os concurseiros

O que mais chama a atenção de quem deseja uma vaga no serviço público, sem dúvida, são os salários atrativos, os benefícios e a possibilidade de uma carreira sólida e estável.

Mesmo para os cargos de nível médio os salários são chamativos. Só para você ter uma ideia, o concurso MAPA, que integra o CNU, possui remuneração de R$7.320,68 para as vagas de nível médio.

Já para os cargos de nível superior do CNU, o que oferece a melhor remuneração é o de Auditor Fiscal de Trabalho (AFT), do Ministério do Trabalho e Emprego, com remuneração de R$ 22.921,71.

No caso do concurso Bacen, o salário para analista de nível superior chega a R$20.924,80.

Aprovados no CNU poderão ser nomeados em até três meses

O que também tem chamado a atenção dos concurseiros em 2024, principalmente nas vagas do CNU, é a nomeação que deve ser realizada ainda neste ano.

O Governo Federal deseja que os candidatos aprovados no CNU sejam convocados para posse em até três meses após a divulgação dos resultados finais, ou seja, até agosto.

De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovação, José Celso Cardoso, a ideia é que essa se torne a regra para os concursos realizados no Brasil.

“Teríamos uma espécie de banco de candidatos pré-aprovados, que já teriam prestado a seleção e estariam aptos a assumir os cargos. Nesse caso, a seleção seria mais rápida e em três meses teríamos pessoas trabalhando”, explicou o secretário.

Atualmente, o prazo entre a aprovação do candidato até a nomeação é de aproximadamente um ano, já que o processo para a posse é caro e trabalhoso, envolvendo a abertura de processo e definição de orçamento, o que não acontecerá no novo modelo proposto pelo governo federal.

“No caso dos cargos que não têm cursos de formação, os aprovados poderão ser nomeados no mês subsequente à divulgação de resultados. Entretanto, reiteramos que essa é uma decisão dos órgãos”, reiterou o ministério.

Sob a organização da Fundação Cesgranrio, o CNU terá a nomeação dos candidatos, segundo o cronograma do concurso, programada para agosto, mas, conforme explicou o secretário, apenas para os cargos que não exigem curso de formação. Para esses casos, a convocação está prevista para agosto de 2024.

Quais são as vagas do Concurso Nacional?

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 50 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): 520 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas;

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 70 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e Transversais: 1.480 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) 40 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas;

Concursos previstos para 2024

Confira a seguir alguns dos concursos que estão previstos para este ano e já comece a se preparar: