385 vagas! Descubra todos os cargos do CONCURSO MGI e inscreva-se!

Salário do concurso MGI são de R$ 7.685,35

O concurso MGI está aberto e trouxe grandes oportunidades com salários excelentes. Porém, você conhece quais os cargos oferecidos?

Veja tudo aqui.

Concurso Nacional Unificado

Os aguardados editais do Concurso Nacional Unificado foram finalmente publicados, trazendo consigo a promessa de 6.640 vagas para diversas áreas, com destaque para as 385 oportunidades designadas ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Essas vagas abrangem uma variedade de setores do Poder Executivo Federal, apresentando salários iniciais atrativos, que podem alcançar até R$ 7.685,35.

Distribuição de Vagas e Blocos Temáticos

Do total de vagas oferecidas, as 385 destinadas ao MGI estão distribuídas de forma estratégica nos diferentes blocos temáticos do concurso. Vejamos a alocação detalhada:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: O MGI oferece 82 vagas neste bloco, contemplando cargos como Arquiteto e Engenheiro.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: Com 12 vagas, este bloco conta com oportunidades para Estatístico.

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: O MGI disponibiliza 22 vagas neste bloco, incluindo posições como Médico (Medicina e Medicina-Psiquiatria) e Psicólogo.

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: São oferecidas 10 vagas no MGI neste bloco, abrangendo cargos como Analista Técnico-Administrativo (História) e Técnico em Assuntos Educacionais (Pedagogia).

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: Com 27 vagas, este bloco apresenta oportunidades para Economista no MGI.

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: Destacando-se como o bloco com maior número de vagas destinadas ao MGI, são oferecidas 217 oportunidades. Os cargos variam e incluem Analista Técnico-Administrativo, Arquivista, Bibliotecário, Contador e Técnico em Comunicação Social.

Detalhes dos Cargos no concurso MGI



Cada bloco temático apresenta uma gama específica de cargos oferecidos pelo MGI. Vejamos alguns deles:

Bloco 1: Arquiteto: 14 vagas Engenheiro: 68 vagas

Bloco 2:

Bloco 4: Médico – Medicina: 16 vagas Médico – Medicina-Psiquiatria: 4 vagas Psicólogo: 2 vagas

Bloco 5: Analista Técnico-Administrativo – História: 8 vagas Técnico em Assuntos Educacionais – Pedagogia: 2 vagas



Bloco 6:

Bloco 7: Analista Técnico-Administrativo: 182 vagas Arquivista: 16 vagas Bibliotecário: 4 vagas Contador: 5 vagas Técnico em Comunicação Social: 10 vagas



Salários Iniciais do concurso MGI

Os candidatos aprovados no Concurso Nacional Unificado, distribuídos nos diferentes blocos temáticos, terão direito a salários iniciais atrativos. Abaixo estão os valores estipulados para cada cargo:

Bloco 1: Arquiteto: R$ 7.685,35 Engenheiro: R$ 7.685,35

Bloco 2: Estatístico: R$ 7.685,35

Bloco 4: Médico – Medicina: R$ 4.904,90 Médico – Medicina-Psiquiatria: R$ 4.904,90 Psicólogo: R$ 6.255,90

Bloco 5: Analista Técnico-Administrativo – História: R$ 6.255,90 Técnico em Assuntos Educacionais – Pedagogia: R$ 6.255,90

Bloco 6:

Bloco 7: Analista Técnico-Administrativo: R$ 6.255,90 Arquivista: R$ 6.255,90 Bibliotecário: R$ 6.255,90 Contador: R$ 6.255,90 Técnico em Comunicação Social: R$ 6.255,90



Provas do Concurso MGI

As provas objetivas e discursivas para todos os cargos do Concurso Nacional Unificado estão marcadas para o dia 5 de maio de 2024. O processo de avaliação do concurso MGI será dividido em dois turnos, com características distintas para os níveis superior e médio:

Turno Matutino (2h30 de Prova):

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco;

Provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível Médio: Provas objetivas (20 questões) + redação.

Turno Vespertino (3h30 de Prova):

Nível Superior: Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões);

Provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível Médio: Provas objetivas (40 questões).

Estrutura das Provas Objetivas do concurso MGI

As provas objetivas, que compreendem 70 questões de múltipla escolha, são subdivididas em 20 questões de conhecimentos básicos e 50 questões de conhecimentos específicos. Estes últimos estão distribuídos em 5 eixos, ou seja, 5 disciplinas, cada uma com pesos diferentes sobre a pontuação total da prova objetiva.

Para garantir a qualidade dos candidatos aprovados, serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 40% da pontuação nas provas objetivas de Conhecimentos Gerais (P1) e de Conhecimentos Específicos (P2), ou que obtiverem nota zero na Prova Discursiva.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever até o dia 9 de fevereiro, no portal gov.br.

Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 90,00.